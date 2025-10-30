Las imágenes devastadoras que muestran el antes y el después del paso del huracán Melissa en Jamaica

En las últimas horas se conocieron imágenes satelitales muestran la magnitud de los desastres que causó el huracán Melissa luego de su paso por Jamaica , dejando pueblos costeros reducidos a escombros y kilómetros de tierra agrícola bajo el agua.

Así se ve por dentro el huracán Melissa, de categoría 5: llegará a Jamaica y ya dejó cuatro muertos

Las fotos aéreas obtenidas con Vantor muestran desde el cielo los daños generados por la tormenta más poderosa que haya golpeado la isla en la historia moderna.

El huracán Melissa llegó a la costa suroeste de Jamaica el pasado martes catalogado como un huracán de categoría 5, con vientos sostenidos de 298 kilómetros por hora. La tormenta se sintió cerca de la ciudad de Black River, a 120 km de la capital Kingston, antes de seguir a Cuba y las Bahamas.

Las imágenes muestran daños extensos en Black River , capital de la parroquia de St. Elizabeth. El mercado de alimentos cubierto yace en ruinas, con su techo levantado completamente de los cimientos.

El sector más afectado fue el de las comunidades costeras. En el pueblo pesquero de White House las calles fueron reducidas a montones de escombros. Las pequeñas embarcaciones fueron arrastradas a tierra en una localidad cuya economía depende de su proximidad al mar Caribe.

Huracán Melissa en Jamaica

En la costa opuesta, el huracán Melissa devastó Montego Bay, situada al norte de Jamaica. Una imagen satelital tomada tras el paso del ciclón revela amplias zonas inundadas en toda la ciudad y grandes acumulaciones de agua alrededor de las instalaciones de almacenamiento en el principal puerto local. Tanto la terminal de contenedores como los tanques de petróleo quedaron rodeados de agua a consecuencia de la marejada ciclónica.

Al desplazarse nuevamente hacia el mar, la tormenta arrastró escombros y aguas turbias por los ríos Barnett y Pye, claramente visibles en el centro de las imágenes. Los restos y sedimentos forman una extensa nube de agua fangosa que se extiende más allá de los bancos de arena frente a Montego Bay.

HURACÁN MELISSA Fotografía de una calle inundada debido al paso del huracán Melissa este martes, en Kingston (Jamaica). El potente huracán Melissa tocó tierra en Jamaica con vientos máximos sostenidos cercanos a los 295 kilómetros por hora (185 millas), lluvias torrenciales y marejadas que amenazan con provocar inundaciones y daños catastróficos. EFE/Rudolph Brown

Las autoridades jamaicanas confirmaron que al menos ocho personas perdieron la vida a causa del paso del huracán. El ministro de Gobierno Local, Desmond McKenzie, informó el miércoles que la policía halló cuatro cuerpos que habían sido arrastrados por las inundaciones.

Se calcula que el fenómeno afectó a unas 400.000 personas en todo el país. Para el miércoles, más de 25.000 habitantes seguían alojados en refugios temporales. Según la ministra de Educación, Dana Morris Dixon, el 77% de la isla permanecía sin suministro eléctrico la mañana siguiente al paso de la tormenta.