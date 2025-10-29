29 de octubre de 2025 - 15:15

Destrucción total en Haití: al menos 20 muertos tras el paso del huracán Melissa

“Los barrios quedaron prácticamente borrados del mapa”, aseguró el alcalde Jean Bertrand Supreme.

Fotografía que muestra el exterior del campamento de desplazados Camp Kid, el 24 de octubre de 2025, en Puerto Príncipe (Haití), desde donde se han sentido los efectos del cliclón Melissa.

Foto:

EFE/ Mentor David Lorens
Por Redacción

El huracán Melissa dejó un saldo de al menos 20 muertos en Haití y provocó una devastación casi total en varias zonas del país. La ciudad costera de Petit-Goave, en el suroeste, fue una de las más afectadas: varios barrios quedaron completamente destruidos tras el paso del fenómeno climático.

Según detalló el alcalde Jean Bertrand Supreme a Radio Televisión Caraibes, las casas se derrumbaron y los escombros cubren gran parte del lugar. “Los barrios quedaron prácticamente borrados del mapa”, aseguró.

Imágenes difundidas por los medios locales muestran calles inundadas, estructuras colapsadas y equipos de rescate trabajando entre los restos de los edificios. Los reportes iniciales indican que algunas víctimas aún se encuentran sepultadas bajo los escombros.

Así se ve por dentro el huracán Melissa, de categoría 5

Un "cazador de huracanes" subió a su cuenta de X una serie de videos donde se puede apreciar la magnitud de un huracán de categoría 5: "Videos del vuelo hacia el huracán Melissa", comenzó.

Sobre este video describió: "Entramos desde el sureste justo después del amanecer y el arco brillante en la pared del ojo del extremo noroeste es la luz que está empezando a llegar a la cima desde detrás de nosotros".

En un segundo video detalló: "Segundo paso del huracán Melissa, entrando desde el suroeste... Obviamente, una tormenta muy potente, pero relativamente sencilla en este vuelo. Mucha menos actividad meso desagradable que hace 36 horas".

