Destrucción total en Haití: al menos 20 muertos tras el paso del huracán Melissa

El huracán Melissa dejó un saldo de al menos 20 muertos en Haití y provocó una devastación casi total en varias zonas del país. La ciudad costera de Petit-Goave, en el suroeste, fue una de las más afectadas: varios barrios quedaron completamente destruidos tras el paso del fenómeno climático.

Según detalló el alcalde Jean Bertrand Supreme a Radio Televisión Caraibes, las casas se derrumbaron y los escombros cubren gran parte del lugar. “Los barrios quedaron prácticamente borrados del mapa” , aseguró.

Imágenes difundidas por los medios locales muestran calles inundadas, estructuras colapsadas y equipos de rescate trabajando entre los restos de los edificios. Los reportes iniciales indican que algunas víctimas aún se encuentran sepultadas bajo los escombros.

Melissa, considerado uno de los huracanes más potentes que ha azotado el Caribe en los últimos años, también generó fuertes lluvias y anegamientos en distintas regiones de Haití y Cuba , dejando tras su paso un panorama de destrucción y pérdidas humanas.

Un " cazador de huracanes " subió a su cuenta de X una serie de videos donde se puede apreciar la magnitud de un huracán de categoría 5 : "Videos del vuelo hacia el huracán Melissa", comenzó.

Sobre este video describió: "Entramos desde el sureste justo después del amanecer y el arco brillante en la pared del ojo del extremo noroeste es la luz que está empezando a llegar a la cima desde detrás de nosotros".

⭕ | Así se ve por dentro el "ojo" del huracán Melissa



Una tripulación del 53rd Weather Reconnaissance Squadron de la United States Air Force (USAF) - conocida como "Cazadores de Huracanes" - ingresó al ojo del huracán Melissa, de categoría 5, para recopilar datos críticos.

En un segundo video detalló: "Segundo paso del huracán Melissa, entrando desde el suroeste... Obviamente, una tormenta muy potente, pero relativamente sencilla en este vuelo. Mucha menos actividad meso desagradable que hace 36 horas".