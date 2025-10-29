Traición y dolor: detienen a una empleada de Iker Casillas por robarle 5 relojes valorados en 200.000 euros

Una empleada doméstica del exarquero del Real Madrid y la selección de España Iker Casillas, fue detenida junto a su pareja luego de cometer el robo de cinco relojes de lujo valorados en 200.000 euros , según informaron las autoridades y medios españoles.

Horror: una mujer de 80 años fue olvidada por un crucero de lujo en una isla y fue encontrada muerta

"Fue un exterminio": el relato de familiares y de una médica sobre el violento escenario en la favela de Penha

La investigación determinó que los autores eran personas de confianza para Casillas, ya que la empleada se encontraba trabajando desde 2019 en su vivienda. El modus operandi consistía en cambiar los relojes originales por réplicas, con la intención de no levantar sospechas.

Entre los objetos robados había relojes conmemorativos grabados con las fechas de las Champions League obtenidas por Casillas a lo largo de su carrera.

El exarquero detectó irregularidades en su colección, pero tras percatarse acudió de inmediato a la Policía, lo que le permitió iniciar una investigación precisa.

El acceso al lugar donde se encontraban los relojes estaba restringido a muy pocas personas, incluyendo a la empleada de la vivienda. Además, la pareja de la empleada, un vigilante de seguridad urbana , sería el cerebro detrás del hurto.

La rápida actuación de la Policía Nacional logró dar con los sospechosos, que intentaban escapar del país tras el robo. Los agentes organizaron una emboscada dirigida a la empleada, quien finalmente admitió su participación en los hechos.

Ambos fueron detenidos y puestos a disposición judicial, quedando en libertad bajo acusación por un delito de robo. Hasta ahora se han recuperado dos de los relojes sustraídos, y las investigaciones prosiguen para dar con el resto de los objetos.