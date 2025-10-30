30 de octubre de 2025 - 08:41

Arrestaron a cinco nuevos sospechosos del robo millonario en el Louvre, pero no logran recuperar las joyas

La fiscal confirmó que uno de ellos fue quien ejecutó el robo del pasado 19 de octubre. Trabajan para tratar de dar con el cuarto ladrón.

Por Redacción Mundo

La fiscal de París, Laure Beccuau, confirmó este jueves la detención de cinco nuevos sospechosos en el marco de la investigación por el robo de las joyas del Louvre, ocurrido el pasado 19 de octubre en la célebre Galería de Apolo del museo más visitado del mundo.

Los operativos se realizaron de manera simultánea en el distrito XVI de París y en el departamento 93 (Seine-Saint-Denis), en las afueras de la capital francesa, durante la tarde y noche del miércoles.

Uno de los detenidos "era objetivo de los investigadores" y tienen "pruebas de ADN que lo vinculan directamente con el robo. Era uno de los sospechosos en el punto de mira", explicó la fiscal Beccuau en diálogo con la radio RTL.

Los otros cuatro arrestados "podrían aportar información clave sobre cómo se desarrolló el robo", añadió la magistrada. Sin embargo, aclaró que aún no se logró recuperar el botín.

Una investigación sin precedentes

La fiscal comparó el avance del caso con "el hilo de Ariadna" y afirmó que su papel en este proceso no es preocuparse por dónde están las joyas, sino mantenerse "firme" para tratar de encontrarlas.

Los arrestos de este miércoles se produjeron el mismo día en que los dos primeros detenidos, apresados el fin de semana, fueron imputados formalmente por "robo organizado y conspiración para delinquir" e ingresaron en prisión preventiva.

De acuerdo con la Fiscalía, los hombres detenidos el sábado, de 34 y 39 años, admitieron "parcialmente" su participación en el robo.

El primero, de nacionalidad argelina, fue capturado en el aeropuerto Charles de Gaulle cuando intentaba dejar el país rumbo a Argelia. Su ADN fue hallado en una de las motos que utilizaron para huir tras el golpe.

El segundo, francés, nacido en Aubervilliers fue detenido cerca de su domicilio apenas 40 minutos después. Su ADN apareció en una de las vitrinas rotas donde estaban las joyas y en objetos abandonados durante la fuga.

Beccuau detalló que ambos tenían antecedentes penales: uno por tráfico y el otro por robo agravado, tras haber intentado chocar un vehículo contra un cajero atumático en un asalto previo.

Por el momento, no hay indicios de participación interna de empleados del Louvre. Sin embargo, el fiscal aclaró que los investigadores no descartan que el grupo sea más amplio que los cuatro hombres identificados por las cámaras de seguridad del museo.

El gobierno francés calificó el robo como “una herida nacional”, al tratarse de piezas que representan el legado cultural e histórico de Francia.

