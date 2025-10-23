El increíble video de los ladrones que robaron joyas de Louvre escapando a plena luz del día y ante la vista de todos

A cuatro días del cinematográfico robo al Museo Louvre salieron a la luz imágenes del momento en el que los ladrones bajaban del montacargas con el que habían ingresado a la Galería Polo , donde rompieron una ventana y robaron 9 joyas napoleónicas valuadas en más de 100 millones de dólares .

El museo Louvre reabrió sus puertas tras el millonario robo de joyas: en cuánto las valuaron

Desde el Senado francés admitieron que no había cámaras en el lugar. En el video se ve a los ladrones descendiendo del montacargas mientras se escucha una alarma que se activó a las 9:34 h cuando rompieron el vidrio. Inmediatamente después escaparon en una moto scooter .

Según los investigadores, solo estuvieron 4 minutos dentro de la galería y que ese tiempo fue clave para no ser detectados. Una de las joyas, la corona de esmeraldas de la emperatriz Eugenia, la perdieron en la huida.

Así fue la huída de los ladrones del museo del Louvre por la escalera mecánica que colocaron en el exterior del museo en la calle Mitterrand en la ribera del Sena de París. El atraco está valorado en al menos 88 millones de euros según la Fiscalía francesa.

La presidenta del Louvre, Laurence des Cars hizo un mea culpa por el "fracaso" colectivo que el robo supone, además de pedir una comisaría para poder reaccionar más rápidamente.

Ante la comisión de Cultura del Senado reconoció que ante la " insuficiente " cobertura del perímetro del museo con cámaras de vigilancia no detectaron "c on la suficiente antelación a los ladrones ".

Sin embargo, dijo que todo funcionó como está establecido en los protocolos: un minuto después se le avisó a la policía y a los empleados de la Galería Polo. Además, iniciaron la evacuación de los visitantes.

Por lo que podría haber significado una acción más rápida, la presidente propuso instalar una comisaría en el interior del Museo Louvre. También planteó prohibir e impedir que cualquier vehículo pueda aparcar junto al museo y duplicar el número de cámaras.

"A pesar de nuestros esfuerzos, de nuestro intenso trabajo diario, fracasamos. Nos han arrancado ocho objetos de un valor patrimonial inmenso, testigo de la historia de nuestro país", concluyó.