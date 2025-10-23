23 de octubre de 2025 - 09:53

El increíble video de los ladrones que robaron joyas de Louvre escapando a plena luz del día y ante la vista de todos

Los delincuentes descendieron del montacargas y escaparon en una moto scooter con las joyas napoleónicas.

El video de los ladrones que ejecutaron el millonario robo en el Louvre escapando del Museo.

El video de los ladrones que ejecutaron el millonario robo en el Louvre escapando del Museo.

Foto:

Por Redacción Mundo

A cuatro días del cinematográfico robo al Museo Louvre salieron a la luz imágenes del momento en el que los ladrones bajaban del montacargas con el que habían ingresado a la Galería Polo, donde rompieron una ventana y robaron 9 joyas napoleónicas valuadas en más de 100 millones de dólares.

Leé además

El Museo Louvre reabrió sus puertas al público tras el millonario robo de joyas: en cuánto las valuaron.

El museo Louvre reabrió sus puertas tras el millonario robo de joyas: en cuánto las valuaron

Por Redacción Economía
La directora del Louvre reconoció fallas de seguridad 

La directora del Louvre reconoció fallas de seguridad tras el robo de joyas

Por Redacción Mundo

Así escapan los ladrones del Louvre

Desde el Senado francés admitieron que no había cámaras en el lugar. En el video se ve a los ladrones descendiendo del montacargas mientras se escucha una alarma que se activó a las 9:34 h cuando rompieron el vidrio. Inmediatamente después escaparon en una moto scooter.

Embed

Según los investigadores, solo estuvieron 4 minutos dentro de la galería y que ese tiempo fue clave para no ser detectados. Una de las joyas, la corona de esmeraldas de la emperatriz Eugenia, la perdieron en la huida.

La presidenta del Louvre reconoció el "fracaso" de la reacción ante el robo

La presidenta del Louvre, Laurence des Cars hizo un mea culpa por el "fracaso" colectivo que el robo supone, además de pedir una comisaría para poder reaccionar más rápidamente.

Ante la comisión de Cultura del Senado reconoció que ante la "insuficiente" cobertura del perímetro del museo con cámaras de vigilancia no detectaron "con la suficiente antelación a los ladrones".

Laurence des Cars
Laurence des Cars, presidente del Louvre.

Laurence des Cars, presidente del Louvre.

Sin embargo, dijo que todo funcionó como está establecido en los protocolos: un minuto después se le avisó a la policía y a los empleados de la Galería Polo. Además, iniciaron la evacuación de los visitantes.

Por lo que podría haber significado una acción más rápida, la presidente propuso instalar una comisaría en el interior del Museo Louvre. También planteó prohibir e impedir que cualquier vehículo pueda aparcar junto al museo y duplicar el número de cámaras.

Joyas napoleónicas

"A pesar de nuestros esfuerzos, de nuestro intenso trabajo diario, fracasamos. Nos han arrancado ocho objetos de un valor patrimonial inmenso, testigo de la historia de nuestro país", concluyó.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El gobierno francés calificó el robo como “una herida nacional”, al tratarse de piezas que representan el legado cultural e histórico de Francia.

Robo al museo de Louvre: ya se determinó el valor millnario de las joyas robadas y la cifra es astronómica

Por Redacción Mundo
La serie de Netflix que predijo el robo al Louvre.

La serie de Netflix que tiene sospechosas coincidencias con el robo al museo del Louvre

Por Redacción Espectáculos
SOLDADOS. Al patrular la zona del museo de Louvre en París, el jueves (AP/Jacques Brinon).

Impactante robo de 7 minutos en el museo Louvre: entraron por una zona de obras y se llevaron joyas napoleónicas

Por Redacción Mundo
Hallaron a un bebé recién nacido dentro de un lavarropas.

Encontraron muerto a un bebé recién nacido dentro de un lavarropas: detención, acusación y pruebas

Por Redacción Mundo