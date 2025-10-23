23 de octubre de 2025 - 00:25

La directora del Louvre reconoció fallas de seguridad tras el robo de joyas

El Museo del Louvre volvió a abrir sus puertas este miércoles, tres días después de que cuatro delincuentes robaran joyas reales valuadas en 88 millones de euros.

Foto:

EFE/EPA/YOAN VALAT
Por Redacción Mundo

El gobierno francés calificó el robo como “una herida nacional”, al tratarse de piezas que representan el legado cultural e histórico de Francia.

Robo al museo de Louvre: ya se determinó el valor millnario de las joyas robadas y la cifra es astronómica

Por Redacción Mundo

En su comparecencia ante el Senado francés, Des Cars afirmó que la cobertura externa del circuito cerrado de televisión (CCTV) del museo era insuficiente y que el robo de joyas del domingo había expuesto varios “puntos débiles”.

“Nos enfrentamos a una terrible falla en el Louvre, del cual asumo mi parte de responsabilidad”, declaró, añadiendo que había presentado su dimisión, pero el ministro de Cultura la rechazó.

Louvre

Des Cars describió varias medidas para mejorar la seguridad, incluyendo el refuerzo de la protección perimetral con barreras antivehículos, la ampliación y modernización de los sistemas de vigilancia en todo el complejo museístico y la solicitud al Ministerio del Interior de instalar una comisaría dentro del museo.

Por otro lado, defendió el plan de seguridad actual del museo, de 80 millones de euros (92,89 millones de dólares estadounidenses), rechazando un informe reciente que citaba “retrasos persistentes” en su implementación.

El presidente francés, Emmanuel Macron, pidió que se aceleraran las mejoras de seguridad del Louvre durante la reunión de gabinete del miércoles.

El museo reabrió sus puertas al público el miércoles por la mañana, tres días después del espectacular robo de joyas, cuyo valor se estima en unos 88 millones de euros (102 millones de dólares estadounidenses).

Una tiara adornada con perlas que perteneció a la emperatriz Eugenia figura entre los objetos robados por un grupo de cuatro personas durante el atraco cometido el domingo. En solo siete minutos, se llevaron ocho piezas de la colección de joyas de Napoleón y de la colección de los reyes franceses.

