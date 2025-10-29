29 de octubre de 2025 - 21:15

Horror: una mujer de 80 años fue olvidada por un crucero de lujo en una isla y fue encontrada muerta

Su ausencia no fue notada durante horas, aunque viajaba sin compañía. La investigación busca determinar qué le sucedió en la isla. Hay una hipótesis principal.

El crucero partió sin ella, y luego fue encontrada muerta.

Una mujer de 80 años que viajaba en solitario en un crucero de lujo por Australia fue encontrada muerta en una isla tropical después de que el barco partiera sin ella. El caso ocurrió en la isla Lizard (Isla Lagarto), parte de la Gran Barrera de Coral, y generó una gran investigación policial y marítima.

El objetivo de las autoridades es determinar cómo la pasajera fallecida fue dejada atrás sin ser notada durante horas por el personal del crucero, algo que no suele suceder en estos casos por el intenso protocolo, y qué le sucedió en la isla luego de no subir. Por el momento, sólo circulan hipótesis.

Bajó del crucero, y nunca más subió

La víctima, cuyo nombre no fue revelado, fue reportada como desaparecida la noche del 25 de octubre, cuando la tripulación del Coral Adventurer constató que no había regresado a bordo. El crucero había hecho escala en la isla ese mismo día como parte de un viaje de 60 días alrededor de Australia.

La búsqueda comenzó de inmediato y fue coordinada por la Policía de Queensland junto con la Autoridad Australiana de Seguridad Marítima (AMSA). El cuerpo fue hallado al día siguiente, el 26 de octubre, a unos 50 metros de un sendero, según informó la cadena 7NEWS.

El Coral Adventurer había zarpado de Cairns el 24 de octubre, en un itinerario valuado en unos 80.000 dólares australianos (equivalentes a U$S 50.000), con paradas en destinos remotos y actividades de senderismo y snorkel.

Según informó News.com.au, la mujer participó de una caminata hacia el pico Cook’s Look, uno de los principales atractivos de la isla, pero se separó del grupo tras detenerse a descansar.

El resto de los excursionistas regresó al barco sin advertir su ausencia, y la tripulación tampoco notó su falta antes de zarpar.

Cuál es la hipótesis

Las causas de la muerte aún se investigan, pero algunas versiones apuntan a que la mujer pudo haber caído por un acantilado. Las autoridades australianas ya abrieron una revisión interna sobre los protocolos de seguridad del crucero.

