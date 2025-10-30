Las calles de la ciudad están siendo custodiadas ante la posibilidad de que el Comando Vermelho lleve a cabo una venganza.

Como está la situación en Río de Janeiro tras la batalla entre la policía y los narcos.

El hecho de violencia de hace un par de días en Brasil generó conmoción mundial. Los últimos datos oficiales informan que hubo 113 detenidos y al menos 134 muertos.

Según informó el diario O'Globo, durante el megaoperativo, el Comando Vermelho utilizó drones para lanzar granadas contra los agentes y opusieron una considerable resistencia al defender el cuartel general de la banda narco.

Al entrar en las favelas, la policía también encontró resistencia por parte de delincuentes de otras regiones del país, quienes llegaron a Río y comenzaron a reforzar el ejército de narcotraficantes cariocas, sobre todo en las zonas boscosas.

Los vecinos del complejo de favelas Penha, en Río de Janeiro, hallaron más de 50 cuerpos un día después del operativo policial más mortífero registrado en la historia de la ciudad. Fuentes de la policía afirmaron que cada comunidad que llega a refugiarse a las Favelas de Río deben cooperar para proteger el territorio, vigilando y exhibiendo armamento pesado. Entre los fusiles incautados por las fuerzas de seguridad, al menos dos tenían la inscripción CV AM (Comando Vermelho do Amazonas - Comando Rojo del Amazonas) y otro la marca "Tropa de Manaus" (Tropa de Manaus).

Cómo está la situación a dos días del operativo En estos momentos el Gobierno de Río de Janeiro y los federales atraviesan horas críticas. Temen que el grupo narco realice venganzas contra la población y las fuerzas de seguridad. La situación también puede desencadenar reacciones violentas desde las cárceles donde se alojan integrantes de la banda.