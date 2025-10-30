Como está la situación en Río de Janeiro tras la batalla entre la policía y los narcos.

El hecho de violencia de hace un par de días en Brasil generó conmoción mundial. Los últimos datos oficiales informan que hubo 113 detenidos y al menos 134 muertos.
Las calles de la ciudad están siendo custodiadas ante la posibilidad de que el Comando Vermelho lleve a cabo una venganza.
Según informó el diario O'Globo, durante el megaoperativo, el Comando Vermelho utilizó drones para lanzar granadas contra los agentes y opusieron una considerable resistencia al defender el cuartel general de la banda narco.
Al entrar en las favelas, la policía también encontró resistencia por parte de delincuentes de otras regiones del país, quienes llegaron a Río y comenzaron a reforzar el ejército de narcotraficantes cariocas, sobre todo en las zonas boscosas.
Fuentes de la policía afirmaron que cada comunidad que llega a refugiarse a las Favelas de Río deben cooperar para proteger el territorio, vigilando y exhibiendo armamento pesado. Entre los fusiles incautados por las fuerzas de seguridad, al menos dos tenían la inscripción CV AM (Comando Vermelho do Amazonas - Comando Rojo del Amazonas) y otro la marca "Tropa de Manaus" (Tropa de Manaus).
En estos momentos el Gobierno de Río de Janeiro y los federales atraviesan horas críticas. Temen que el grupo narco realice venganzas contra la población y las fuerzas de seguridad. La situación también puede desencadenar reacciones violentas desde las cárceles donde se alojan integrantes de la banda.
Entre los detenidos figuran Marco Antonio Pereira Firmino y Rian Maurício Tavares Mota, parte de la cúpula del Comando Vermelho. Sin embargo, está prófugo el jefe del grupo narco identificado como Edgar Alves Andrade.
En estos momentos las calles de Río de Janeiro permanecen custodiadas con una fuerte presencia de las fuerzas de seguridad, mientras la vida cotidiana de los ciudadanos comienza a normalizarse.