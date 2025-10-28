Qué es Comando Vermelho: origen y poder de una de las mayores bandas criminales de Brasil

Violencia en Brasil: al menos 60 muertos tras un megaoperativo contra un grupo narco en dos favelas

Alrededor de 2500 policías fuertemente armados de la Policía Civil y Militar ingresaron en los complejos de favelas Penha y Alemao, al norte de la ciudad. El enfrentamiento dejó al menos 60 muertos, entre ellos varios policías.

El operativo tuvo como objetivo a la organización criminal más antigua de Brasil , surgida en la década de 1970 a raíz del contacto entre delincuentes comunes y militantes de izquierda recluidos en una prisión de Río de Janeiro durante la dictadura militar.

En la actualidad, el Comando Vermelho (CV) es considerado una amenaza tanto nacional como transnacional. Tiene presencia en Bolivia, vínculos con narcotraficantes colombianos y mantiene una guerra constante con otros grupos criminales brasileños.

El CV tuvo sus inicios bajo el nombre de Falange Vermelha , una organización de inspiración izquierdista que nació dentro de la cárcel de Cândido Mendes , en Ilha Grande, Río de Janeiro.

Con el tiempo, el grupo fue abandonando su componente político y adoptó la denominación con la que se lo conoce hoy. De manera similar, el PCC de São Paulo surgiría dos décadas más tarde como un movimiento carcelario en la prisión de Carandiru.

Durante la década de los 80 el CV incursionó en el tráfico de cocaína, hallando socios ideales en los cárteles de droga colombianos. Allí inició una voluntad de la organización de consolidar y expandir su control de diferentes áreas, buscando monopolizar la venta de drogas.

Operativo contra el narcotráfico en Brasil Al menos 60 muertos tras un operativo contra el narcotráfico en Brasil EFE/ Antonio Lacerda

En simultáneo, el CV comenzó a ocupar los lugares a los que el Estado brasileño no llegaba, estableciendo un sistema dual de gobierno de varias favelas y barrios pobres de Río y ofreciendo empleo a muchos de sus habitantes. Para los 90 el CV ya era la mayor organización criminal del Estado de Río de Janeiro.

De acuerdo con el centro de estudios Insight Crime, especializado en crimen organizado y seguridad en América Latina y el Caribe, para el año 2020 el Comando Vermelho (CV) contaba con aproximadamente 30.000 integrantes en todo Brasil y tenía la capacidad de traficar grandes cantidades de cocaína provenientes de Bolivia y Paraguay.

Ese mismo año, la Corte Suprema de Brasil estableció restricciones a las operaciones policiales en las favelas con el objetivo de controlar la violencia y el accionar del grupo criminal.

6+Entre las limitaciones figuraban el uso de helicópteros y la realización de operativos cerca de escuelas o centros de salud. No obstante, dichas medidas fueron revocadas este año por decisión del tribunal supremo, lo que se reflejó en los enfrentamientos registrados el martes.

Durante 2024, unas 700 personas perdieron la vida en intervenciones de las fuerzas de seguridad en Río de Janeiro, lo que representa un promedio de casi dos muertes diarias. Sin embargo, según Insight Crime, la frecuencia de las operaciones policiales podría estar favoreciendo de manera indirecta a las milicias rivales del CV, las cuales llevan años ampliando su control sobre distintas zonas de Río en disputa con otras organizaciones criminales.