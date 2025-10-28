Violencia en Brasil: al menos 60 muertos tras un megaoperativo contra un grupo narco en dos favelas

Al menos 64 personas murieron, 4 de ellas policías, y 81 fueron arrestadas este martes en un megaoperativo contra el grupo criminal Comando Vermelho (CV) en los complejos Alemão y Penha, en la Zona Norte de Río de Janeiro, en Brasil .

Durante la madrugada de este martes alrededor de 2.500 agentes de seguridad de Río de Janeiro salieron a ejecutar 100 órdenes de arresto contra miembros del Comando Vermelho. Cuando los equipos de seguridad arribaron, los narcotraficantes respondieron con disparos y quemando barricadas.

La Policía Civil también declaró que, en represalia, los delincuentes lanzaron bombas con drones. Otros huyeron en fila india por la parte alta de la comunidad , en una escena similar a la masacre de 2010 durante la ocupación de Alemão, reportó Globo.com.

Entre los arrestados se encuentra Thiago do Nascimento Mendes , conocido como Belão do Quitungo, uno de los líderes del Comando Vermelho en la región. Otro capturado es Nicolas Fernandes Soares, identificado como operador financiero de uno de los principales líderes del CV, Edgar Alves de Andrade, conocido como Doca, según Globo.com.

El secretario de Seguridad Pública de Río de Janeiro, Víctor Santos, afirmó qu e la operación fue diseñada con antelación y no contó con el apoyo del gobierno federal.

Debido a los múltiples bloqueos, el Centro de Operaciones y Resiliencia de Río (COR) elevó el nivel operacional de la ciudad al nivel 2, de una escala de 5. La Policía Militar ordenó el despliegue de todo el personal en las calles, para lo cual suspendió las actividades administrativas.

Tensión política

El gobernador Claudio Castro calificó la operación como una respuesta del Estado a lo que denominó “narcoterrorismo”, al afirmar que el objetivo es frenar la expansión territorial de la organización criminal, con presencia creciente en varios barrios de la capital estatal y de municipios vecinos.

“Esta situación excede nuestras competencias, ya debería existir una integración con las fuerzas federales”, señaló. Narró que los delincuentes instalaron barricadas y usaron drones para lanzar explosivos contra los elementos de seguridad y contra la población en el Complexo da Penha, en un intento por dificultar el avance policial.

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública, Víctor Santos, afirmó que los dos complejos, Alemão y Penha, suman unos 9 millones de metros cuadrados de ocupación irregular y es “imposible” su control únicamente con efectivos de seguridad estatal.

La operación policial y militar movilizó helicópteros, drones, vehículos blindados, unidades de demolición y ambulancias, al tiempo que en la acción participaron agentes de la Coordinadora de Recursos Especiales, delegaciones especializadas, la Policía Militar y el Comando de Operaciones Especiales.

Vecinos de las comunidades informaron de intensos tiroteos desde la madrugada de este martes y dificultades para salir de sus viviendas, además de que al menos cinco centros de salud de Penha y el Complexo do Alemão suspendieron actividades por motivos de seguridad.

El Gobierno de Río de Janeiro compartió que la operación de seguridad comenzará hasta cumplir todas las órdenes judiciales y restablecer el control del territorio.