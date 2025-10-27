27 de octubre de 2025 - 19:05

Se distrajo en la entrevista y "estrelló" un avión en vivo: el blooper viral de un periodista

Mientras realizaba un informe por el Día del Aviador, un reportero asistió a un simulador de vuelo en plena transmisión en vivo y el avión terminó en el suelo.

Insólito blooper en un informe televisivo.&nbsp;

Foto:

Captura
Por Redacción

Un informe televisivo por el Día del Aviador terminó convirtiéndose en uno de los momentos más virales de las redes sociales en Brasil. Un periodista del canal TV Globo asistió a un simulador de vuelo en plena transmisión en vivo y el avión terminó “estrellando” la aeronave.

La compañía Böcker, fabricante de la grúa utilizada en el delito en el Museo de Louvre, decidió aprovechar la notoriedad como estrategía de marketing.

La ingeniosa campaña que lanzó la empresa que fabrica el camión que se usó en el robo del museo del Louvre

Por Redacción
La nueva broma viral del vagabundo en casa genera polémica 

La polémica broma viral que desata pánico familiar y falsas denuncias policiales

Por Manuel Ferreyra

Tras la viralización del momento, los usuarios reaccionaron con risas a la situación y exigieron otro informe, pero, esta vez explicando las causas del accidente y qué hacer en estas situaciones. El video tiene millones de reproducciones, y miles de likes.

Video: así se cayó el avión

El hecho ocurrió durante una emisión del programa Bom Dia Pernambuco, que visitó una escuela de aviación para mostrar cómo se preparan los pilotos. Allí, el reportero Ivan Duarte se subió a un simulador de Boeing 737 junto al comandante Silva Fiho, quien lo animó a probar su destreza en los controles.

Siguiendo las instrucciones, Duarte comenzó la simulación mientras entrevistaba al aviador. Sin embargo, mientras charlaba con otro entrevistado, el avión virtual comenzó a inclinarse hasta “impactar” contra el suelo. "Chicos, estaba de espaldas y no vi caer el avión. ¡Estoy vivo!", bromeó el periodista tras el “accidente”.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por g1 (@portalg1)

Reacción en las redes sociales

El momento fue captado en vivo y rápidamente se viralizó en redes sociales, donde superó los tres millones de reproducciones y más de 50 mil “me gusta”. Los usuarios no tardaron en bromear con la situación y compartieron sus mensajes irónicos.

“Se murió el reportero sin saberlo”, escribió uno, mientras que otro asumió: “Menos mal que era una simulación”. “Ya estoy esperando el próximo vídeo para explicar las causas del accidente”, colocó una usuaria. “Cuatro personas sobrevivieron”, “Me muero de risa con los comentarios”, sumaron.

