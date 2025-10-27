Se distrajo en la entrevista y "estrelló" un avión en vivo: el blooper viral de un periodista

Mientras realizaba un informe por el Día del Aviador, un reportero asistió a un simulador de vuelo en plena transmisión en vivo y el avión terminó en el suelo.

Un informe televisivo por el Día del Aviador terminó convirtiéndose en uno de los momentos más virales de las redes sociales en Brasil. Un periodista del canal TV Globo asistió a un simulador de vuelo en plena transmisión en vivo y el avión terminó “estrellando” la aeronave.

Tras la viralización del momento, los usuarios reaccionaron con risas a la situación y exigieron otro informe, pero, esta vez explicando las causas del accidente y qué hacer en estas situaciones. El video tiene millones de reproducciones, y miles de likes.

Video: así se cayó el avión El hecho ocurrió durante una emisión del programa Bom Dia Pernambuco, que visitó una escuela de aviación para mostrar cómo se preparan los pilotos. Allí, el reportero Ivan Duarte se subió a un simulador de Boeing 737 junto al comandante Silva Fiho, quien lo animó a probar su destreza en los controles.

Siguiendo las instrucciones, Duarte comenzó la simulación mientras entrevistaba al aviador. Sin embargo, mientras charlaba con otro entrevistado, el avión virtual comenzó a inclinarse hasta “impactar” contra el suelo. "Chicos, estaba de espaldas y no vi caer el avión. ¡Estoy vivo!", bromeó el periodista tras el “accidente”.

Reacción en las redes sociales El momento fue captado en vivo y rápidamente se viralizó en redes sociales, donde superó los tres millones de reproducciones y más de 50 mil "me gusta". Los usuarios no tardaron en bromear con la situación y compartieron sus mensajes irónicos.