La polémica broma viral que desata pánico familiar y falsas denuncias policiales

En TikTok , una simple imagen puede transformarse en un fenómeno viral en cuestión de días, sobre todo cuando se trata de hacer bromas a familiares o amigos. Un claro ejemplo de esto es la reciente tendencia donde los niños crean imágenes con inteligencia artificial de personas en situación de calle dentro de sus casas.

En este tipo de bromas los padres son las víctimas de sus hijos. Una vez creadas las fotografías, la broma resulta muy fácil de ejecutar: alcanza con enviar a través de WhatsApp o aplicaciones de mensajería la imagen evidenciando de que esa persona ha entrado por la fuerza o que el ideólogo del chiste le permitió quedarse.

Las reacciones suelen variar: algunos padres se alarman o se enojan, mientras otros reaccionan "de buena fe". Hay quienes piden a sus hijos que echen a la persona, pero también quienes deciden ayudarla, sin saber que en realidad no existe.

Miles de usuarios han compartido las respuestas de sus familiares y amigos, acumulando millones de visualizaciones y numerosos comentarios entre la risa y la sorpresa.

Sin embargo, lo que un joven nunca habría imaginado es que su madre, muerta del miedo al ver la imagen de un desconocido en su hogar, terminaría contactando a la policía. El pasado 6 de octubre, el Departamento de Policía de Salem, en Estados Unidos, se vio en la necesidad de emitir un comunicado advirtiendo sobre los peligros de generar este tipo de imágenes con inteligencia artificial.

Según señalaron, habían recibido una denuncia por un supuesto allanamiento y, tras movilizar a los agentes, comprobaron que en realidad no había ocurrido ningún incidente, tal como reportó el Daily Mail.

No solo implica un uso innecesario de los recursos públicos, sino que además estigmatiza la realidad de las personas sin hogar. De forma similar, el Departamento de Policía de Yonkers emitió un comunicado después de enfrentar un caso parecido.

En su mensaje, instaron a los padres a hablar con sus hijos acerca del uso responsable de la inteligencia artificial y a mantener la calma antes de asumir que las imágenes son reales. Advirtieron, además, que si se descubre que todo forma parte de una broma, los menores involucrados podrían enfrentarse a cargos por realizar denuncias falsas.