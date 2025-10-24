La ingeniosa campaña que lanzó la empresa que fabrica el camión que se usó en el robo del museo del Louvre

La compañía alemana que fabrica grúas demostró que la oportunidad para una buena campaña de marketing no hay que dejar pasarla y sacaron provecho del incidente.

El mensaje en la plataforma hace alusión a la situación: "Cuando hay que hacer las cosas con rapidez, la Böcker Agilo transporta sus tesoros de hasta 400 kg a 42 metros por minutos de forma silenciosa gracias a su motor eléctrico de 230 voltios"

Aunque la empresa no tiene ninguna relación con el robo, el posteo generó un fuerte debate en comentarios. Algunos usuarios festejaban el ingenio de la compañía para aprovechar una situación viral. Otros argumentaron que la acción podría interpretarse como mala publicidad o proyectar un imagen negativa al asociarse al delito, a pesar de que sea de forma humorística.

Cómo fue el robo del museo Un grupo de delincuentes perpetró un robo millonario en el Museo del Louvre en París, el más visitado del mundo. Los ladrones lograron sustraer nueve piezas de "valor incalculable" pertenecientes a la colección de Napoleón y la Emperatriz Eugenia, lo que obligó a las autoridades a cerrar el museo durante toda la jornada por “razones excepcionales”.

El video de los ladrones que ejecutaron el millonario robo en el Louvre escapando del Museo El video de los ladrones que ejecutaron el millonario robo en el Louvre escapando del Museo. Para acceder, los delincuentes utilizaron una plataforma elevadora. Una vez dentro, usaron una cortadora de disco para romper los vidrios de seguridad y acceder directamente a la Galería de Apolo, donde se exhiben las Joyas de la Corona Francesa. La operación duró tan solo siete minutos, según las primeras reconstrucciones. La fiscal de París, Laure Beccuau, detalló que el valor estimado de las piezas sustraídas asciende a 88 millones de euros (unos 102 millones de dólares): “Los daños fueron estimados por el conservador del Louvre en 88 millones de euros (unos 102 millones de dólares), una cifra extremadamente elevada, sin precedentes y que no puede equipararse a una pérdida histórica”, afirmó la funcionaria.