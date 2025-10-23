23 de octubre de 2025 - 21:55

Diplomacia femenina: dos mujeres chocaron en la calle y el video de su reacción se hizo viral

En lugar de cruzar insultos y/o llegar a violencia física, las dos conductoras evaluaron los daños y se dieron un abrazo.

Choque, revisión y abrazo: la reacción de dos mujeres que protagonizaron un accidente en Ecuador.

Choque, revisión y abrazo: la reacción de dos mujeres que protagonizaron un accidente en Ecuador.

Por Redacción

Manejar un vehículo es considerado por algunos como una forma de desestresarse, mientras hay otros que prefieren ir de acompañantes. Lo cierto es que un tráfico atascado, una pinchadura de una rueda o, pero aún, un accidente puede quitar por completo la calma de cualquier conductor.

El caso de hoy es atípico a la escena de un choque. Sucedió en Loja, Ecuador, cuando dos mujeres protagonizaron un siniestro y su reacción fue completamente diferente a lo esperado.

Después de que el vehículo de una de ellas impactara al otro, lejos de enfrentarse, ambas salieron de sus correspondientes rodados para entender qué podría haber sucedido. Tras evaluar los daños, las dos mujeres entablaron un conversación cordial.

Lo más importante en ese momento fue chequear que ambas estuvieran bien físicamente. Al percatarse que no había pasado nada grave, ambas se dieron un abrazo espontáneo para seguir con la conversación.

Ese gesto despertó la curiosidad de los usuarios de las redes sociales, que están acostumbrados a que un choque no termine con un final en paz. El video se compartió en TikTok y otras redes, donde acaparó miles de reproducción y todo tipo de comentarios.

"Así es como hay que reaccionar, las felicito", "los hombres no reaccionarían así nunca", "¡qué civilizadas!" o "aquí nace la paz mundial", fueron algunos de los mensajes más repetidos. Entre la minoría y con un tono más crítico comentaron: "No pasa nada porque mi marido arregla el auto", "lo peor es que casi se choca otra vez dando reversa" o "Parece que se conocieran más bien".

