Más de 100 mujeres participaron de un workshop de mecánica y seguridad del auto

Women by Stellantis es una experiencia creada para acompañar, inspirar y capacitar a las mujeres en el correcto uso y mantenimiento de su automóvil. Este encuentro, al que invitó SurFrance Peugeot , concesionario oficial del Grupo SurMotors , se desarrolló en Finca La Toscana y contó con la participación de más de 100 mujeres . Sobre el final del evento, primó el entusiasmo de las asistentes que se fueron con herramientas concretas sobre cómo cambiar un neumático o controlar los fluidos de su vehículo; entre otras recomendaciones.

En un atardecer entre viñedos, el workshop fue llevado adelante por Soledad Bereciartua, directora de Comunicación y Prensa de Stellantis Argentina . Stellantis es el conglomerado automotriz más grande del país ya que opera con 14 marcas, entre ellas Peugeot. Bereciartua, por otra parte, es líder desde 2018 en temas y políticas de género dentro de esta compañía. “Está comprobado que los diversos grupos logran mejores resultados económicos, financieros y productivos cuando hay perspectiva de género”, expresó la profesional.

Julia Ostropolsky, directora de Marketing de Surfrance Peugeot , destacó que el workshop tuvo una convocatoria prácticamente inmediata por parte de sus clientas, por lo que debieron ampliar el cupo que también se completó el día del taller. Ostropolsky también expresó que esto demuestra que las mujeres buscan aprender de mecánica básica para no tener que depender de nadie llegado el momento. “Estamos felices de que Soledad esté acá ya que no solo es la directora de Comunicación de Stellantis sino que es ella quien se pone al hombro el taller”, subrayó la ejecutiva.

“Estas acciones empoderan, inspiran y generan comunidad”, resumió Bereciartua que dicta el workshop desde hace siete años en las concesionarias de todo el país, pero que lo dio por primera vez en Mendoza. En este marco, la ejecutiva señaló que Surfrance Peugeot le puso su sello particular al evento al convocar a sus clientas en un espacio entre naturaleza y viñedos, donde también hubo un brindis y algunos obsequios, como es Finca La Toscana.

“Lo que empieza como un taller es también un gesto de independencia y de transformación cultural”, resumió Bereciartua. No solo porque la autonomía de las mujeres es diferente de la que existía hace algunas décadas sino porque ahora son consumidoras clave del sector.

“Hace tiempo la industria automotriz estaba ocupada por hombres y eran ellos los principales clientes, pero hoy eso ya no es así”, expresó la ejecutiva. Ostropolsky sumó que la mayoría de las personas hoy pasa muchas horas de su vida arriba del auto por lo que es un bien que crece en relevancia dentro de la vida moderna.

En este marco, ahora son ellas las, cada vez más, toman las decisiones de compra con relación al vehículo. “Desde 2018 trabajo dentro de la compañía en pos de que haya más mujeres en la industria automotriz, en la línea de operación y para que las mujeres podamos tener una proyección de carrera y llegar a un liderazgo real”, explicó Soledad Bereciartua.

Herramientas concretas

En este sentido, Julia Ostropolsky sumó que la realización del workshop es una manera de mostrar hacia afuera la línea de pensamiento que Surfrance Peugeot posee hacia adentro. “La idea es que ninguna mujer tenga que depender de un hijo, un hermano, un padre, una pareja o una grúa para resolver algo tan cotidiano como puede ser cambiar una rueda”, comentó la directora de Marketing de esta empresa.

En el marco del taller, las participantes pudieron practicar con los Peugeot 2008 y 208 que Surfrance puso a disposición del Women by Stellantis. En cada vehículo había dos posiciones de entrenamiento por lo que las voluntarias que pasaron se llevaran la práctica puesta mientras que el resto lo pudo visualizar en directo gracias a la filmación en vivo de cada paso a paso.

De este modo, las asistentes no solo aprendieron a cambiar un neumático sino también a controlar los fluidos del motor, revisar el estado de las ruedas y saber “qué ver” cuando abren el motor de un auto. El workshop también brindó información y herramientas muy útiles con relación a la seguridad vial como la posición óptima de manejo y el modo de asegurar objetos dentro del habitáculo. Tips de ahorro de combustible y relacionados con la seguridad de las personas también se “refrescaron” en el marco de este interesante taller brindado por Stellantis Argentina y Surfrance Peugeot.