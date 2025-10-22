La más vendida: cuanto cuesta la Toyota Hilux en octubre 2025

En el competitivo universo de autos en Argentina , la Toyota Hilux mantiene su vigencia con una combinación perfecta entre potencia, robustez y confiabilidad. Este auto Toyota ya no es solo una herramienta de trabajo: se convirtió en un símbolo de versatilidad y prestigio dentro del mercado automotor argentino.

La reputación de este auto Toyota no es casual. Con versiones que van desde motores 2.4 hasta 2.8 litros , tracción total y capacidades off-road , la Hilux se consolida como uno de los autos utilitarios más completos que circulan tanto en caminos rurales como en entornos urbanos de Argentina .

En 2025, la marca presentó la versión SRV+ , que suma confort premium y tecnología avanzada sin renunciar a la esencia funcional de la pickup. Este lanzamiento refuerza el compromiso de Toyota por ofrecer autos adaptados al trabajo y al placer de conducción, ideales para el público argentino.

Además, la seguridad es uno de los pilares de este auto Toyota . Desde las versiones base, incluye múltiples airbags , control de estabilidad , asistente de arranque en pendiente y anclajes ISOFIX . En los niveles superiores, suma asistentes semi autónomos y sistemas avanzados de detección , reafirmando su liderazgo en autos seguros en Argentina .

Estos precios pueden variar según concesionario o región dentro de Argentina .

Características destacadas de la Toyota Hilux

Desde las versiones básicas hasta las más equipadas, este auto Toyota ofrece aire acondicionado, pantalla multimedia, volante multifunción y sistemas de asistencia, elevando el confort en la conducción.

En cuanto a motorización, dispone de opciones diésel 2.4L (150 CV) y 2.8L (204 CV), con transmisiones manuales o automáticas, adaptadas a diferentes estilos de conducción y uso.

Su versatilidad permite transitar rutas, ciudades o caminos rurales sin dificultad, con tracción 4x4 y suspensión reforzada que la ubican entre los autos más resistentes de Argentina.

Por último, su alto valor de reventa confirma que la Toyota Hilux no solo es un vehículo potente y confiable, sino también una inversión segura dentro del competitivo segmento de autos en Argentina.