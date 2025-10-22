22 de octubre de 2025 - 14:01

La más vendida: cuanto cuesta la Toyota Hilux en octubre 2025

La Toyota Hilux, uno de los autos más populares de Argentina, actualizó sus valores en octubre 2025. Conocé los precios y sus características destacadas.

Por Ignacio Alvarado

La reputación de este auto Toyota no es casual. Con versiones que van desde motores 2.4 hasta 2.8 litros, tracción total y capacidades off-road, la Hilux se consolida como uno de los autos utilitarios más completos que circulan tanto en caminos rurales como en entornos urbanos de Argentina.

image
En 2025, la marca presentó la versión SRV+, que suma confort premium y tecnología avanzada sin renunciar a la esencia funcional de la pickup. Este lanzamiento refuerza el compromiso de Toyota por ofrecer autos adaptados al trabajo y al placer de conducción, ideales para el público argentino.

Además, la seguridad es uno de los pilares de este auto Toyota. Desde las versiones base, incluye múltiples airbags, control de estabilidad, asistente de arranque en pendiente y anclajes ISOFIX. En los niveles superiores, suma asistentes semi autónomos y sistemas avanzados de detección, reafirmando su liderazgo en autos seguros en Argentina.

Precios de la Toyota Hilux en octubre 2025

  • C/C 2,4 TDi 4X2 DX 6MT: $37.272.000

  • C/S 2,4 TDi 4X2 DX 6MT: $40.194.000

  • D/C 2,4 TDi 4X2 DX 6MT: $45.294.000

  • D/C 2,4 TDi 4X2 DX 6AT: $46.561.000

  • D/C 2,4 TDi 4X2 SR 6MT: $51.939.000

  • D/C 2,4 TDi 4X2 SR 6AT: $54.294.000

  • D/C 2,8 TDi 4X2 SRV 6AT: $62.014.000

  • D/C 2,8 TDi 4X2 SRX 6AT: $71.653.000

  • D/C 2,8 TDi 4X4 SRV+ 6AT: $73.415.000

  • D/C 2,8 TDi 4X4 GR-S IV 6AT: $82.061.000

    image
Estos precios pueden variar según concesionario o región dentro de Argentina.

Características destacadas de la Toyota Hilux

Desde las versiones básicas hasta las más equipadas, este auto Toyota ofrece aire acondicionado, pantalla multimedia, volante multifunción y sistemas de asistencia, elevando el confort en la conducción.

En cuanto a motorización, dispone de opciones diésel 2.4L (150 CV) y 2.8L (204 CV), con transmisiones manuales o automáticas, adaptadas a diferentes estilos de conducción y uso.

Su versatilidad permite transitar rutas, ciudades o caminos rurales sin dificultad, con tracción 4x4 y suspensión reforzada que la ubican entre los autos más resistentes de Argentina.

Por último, su alto valor de reventa confirma que la Toyota Hilux no solo es un vehículo potente y confiable, sino también una inversión segura dentro del competitivo segmento de autos en Argentina.

image
