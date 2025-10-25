25 de octubre de 2025 - 20:00

Así se vería el nuevo Peugeot 505: la versión 2026 del histórico auto

Una recreación creada por la inteligencia artificial de ChatGPT imagina cómo luciría hoy uno de los sedanes más emblemáticos de Peugeot.

Así se vería el nuevo Peugeot 505 la versión 2026 del histórico auto
Por Andrés Aguilera

El Peugeot 505 fue uno de los autos más recordados de los años ’80 y principios de los ’90, símbolo de elegancia, confort y durabilidad. Fabricado por Sevel Argentina entre 1981 y 1995, este sedán marcó una época en las rutas del país y supo conquistar tanto a familias como a taxistas por su confiabilidad mecánica.

Leé además

Precio de la Volkswagen Amarok en octubre 2025: cuánto cuesta la pick-up más potente de Argentina

Precio de la Volkswagen Amarok en octubre 2025: cuánto cuesta la pick-up más potente de Argentina

Por Ignacio Alvarado
ford confirmo el precio actual de la territory

Ford confirmó el precio actual de la Territory

Por Andrés Aguilera

Hoy, la inteligencia artificial de ChatGPT se animó a imaginar cómo sería una versión 2026 del Peugeot 505, combinando su espíritu clásico con un diseño completamente moderno y tecnológico.

El Peugeot 505 original: un ícono de confort y resistencia

El 505 nació en 1979 en Francia como el sucesor del 504 y rápidamente se convirtió en un éxito mundial.

En la Argentina, Sevel lo produjo durante 14 años con distintas versiones, incluyendo sedán y rural, y motores que iban desde un 1.8 a un 2.3 litros, tanto nafteros como diésel.

image

Su diseño, firmado por Pininfarina, se destacaba por las líneas sobrias y elegantes, una carrocería robusta y un interior cómodo que lo transformó en uno de los autos más aspiracionales de su tiempo.

Con el paso de los años, fue sinónimo de durabilidad, suavidad de marcha y confiabilidad, convirtiéndose en un clásico muy valorado por los amantes de Peugeot.

Cómo sería el Peugeot 505 si volviera en 2026

Según la recreación hecha por la inteligencia artificial de ChatGPT, el Peugeot 505 2026 mantendría el espíritu de un sedán grande, pero con una estética mucho más moderna.

Contaría con un frontal afilado, faros full LED, una parrilla tridimensional inspirada en los nuevos modelos de la marca y llantas aerodinámicas de 18 pulgadas.

Así se vería el nuevo Peugeot 505 la versión 2026 del histórico auto

En el interior, destacaría una pantalla táctil flotante de 12 pulgadas, cuadro de instrumentos digital, materiales reciclados y tapizados con diseño minimalista.

La tecnología incluiría conectividad total con Android Auto y Apple CarPlay, así como asistencias de conducción avanzadas: control crucero adaptativo, mantenimiento de carril y frenado autónomo de emergencia.

En cuanto a la motorización, el modelo conceptual podría ofrecer una versión híbrida enchufable de 225 CV y otra 100% eléctrica, con una autonomía superior a los 500 kilómetros, siguiendo la línea de electrificación que Peugeot impulsa a nivel global.

El legado del 505 y su posible regreso

Aunque esta recreación no corresponde a un modelo real en desarrollo, la propuesta de la inteligencia artificial refleja cómo la industria automotriz podría reinterpretar un ícono del pasado bajo los estándares actuales de sustentabilidad y tecnología.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Las asistentes al workshop participaron con entusiasmo. 

Más de 100 mujeres participaron de un workshop de mecánica y seguridad del auto

Por Redacción Economía
Los argentinos apuestan por autos, mercado y movilidad en plena transformación 2025.

Ni nuevo ni usado: el tipo de auto que más buscan los argentinos en 2025

Por Ignacio Alvarado
precio del peugeot 3008 en octubre 2025: cuanto cuesta el suv mas elegante de argentina

Precio del Peugeot 3008 en octubre 2025: cuánto cuesta el SUV más elegante de Argentina

Por Ignacio Alvarado
Nuevo Peugeot 408: lujo, potencia y precio confirmado para el mercado argentino

Nuevo Peugeot 408: lujo, potencia y precio confirmado para el mercado argentino

Por Ignacio Alvarado