Entre las sorpresas del mes se destacó el Ford Territory, que se ubicó entre los cinco modelos más vendidos del país, consolidando su presencia en el competitivo segmento de los SUV medianos. En un contexto económico marcado por la volatilidad cambiaria y la inflación, el mercado automotor argentino sigue mostrando signos de fortaleza.
Según los datos de ACARA, en septiembre se patentaron 55.827 vehículos, lo que representa un 1,7% más que en agosto y un 27,8% de crecimiento interanual.
Ford confirmó el precio actual de la Territory (2)
Precios actualizados del Ford Territory en octubre 2025
Luego del restyling presentado en junio, que modernizó su imagen y reforzó su equipamiento, el Ford Territory logró un importante salto en ventas, alcanzando las 2008 unidades comercializadas en septiembre (3,8% del total del mercado).
Los precios vigentes para octubre de 2025 son los siguientes:
Los valores de estas camionetas las posicionan como una opción equilibrada dentro del segmento, con buen nivel de tecnología, seguridad y confort.
Motor y desempeño
El SUV mantiene el motor naftero 1.8L EcoBoost, que entrega 185 CV y 320 Nm de torque, asociado a una caja automática de doble embrague de 7 velocidades y tracción delantera.
Dispone de cuatro modos de conducción —Normal, Eco, Montaña y Deportivo—, además del sistema Auto-Hold, que mejora la comodidad en el tránsito urbano.
Diseño renovado y mejoras en el interior
El restyling de 2025 se centra en un nuevo diseño frontal, con parrilla, paragolpes y faros full LED rediseñados.
También suma antena tipo “aleta de tiburón”, barras de techo exclusivas según versión y nuevos diseños de llantas (18” para la SEL y 19” para la Titanium).
En el interior, se destacan los asientos calefaccionados y refrigerados, el tapizado en cuero microperforado, y los nuevos ajustes eléctricos.
Además, la pantalla multimedia de 12” ahora es compatible con Android Auto y Apple CarPlay, mientras que la conectividad FordPass permite controlar funciones del vehículo desde el celular.
La versión Titanium agrega control de crucero adaptativo con Stop&Go, cámaras 360°, luces altas automáticas y asistencias avanzadas como frenado autónomo de emergencia y mantenimiento de carril.
Equipamiento y diferencias entre versiones
-
Territory SEL: llantas de 18”, techo solar panorámico, climatizador automático, asientos calefaccionados/refrigerados, seis posiciones eléctricas para el conductor y tapizados en cuero.
-
Territory Titanium: llantas de 19”, portón trasero eléctrico con apertura manos libres, retrovisores rebatibles, luz ambiental interior, climatizador bizona, sensor de lluvia y el paquete Ford Co-Pilot 360 completo.