Entre las sorpresas del mes se destacó el Ford Territory , que se ubicó entre los cinco modelos más vendidos del país , consolidando su presencia en el competitivo segmento de los SUV medianos. En un contexto económico marcado por la volatilidad cambiaria y la inflación, el mercado automotor argentino sigue mostrando signos de fortaleza.

Según los datos de ACARA , en septiembre se patentaron 55.827 vehículos , lo que representa un 1,7% más que en agosto y un 27,8% de crecimiento interanual .

Luego del restyling presentado en junio , que modernizó su imagen y reforzó su equipamiento, el Ford Territory logró un importante salto en ventas, alcanzando las 2008 unidades comercializadas en septiembre (3,8% del total del mercado).

Ford confirmó el precio actual de la Territory (2)

Los precios vigentes para octubre de 2025 son los siguientes:

Los valores de estas camionetas las posicionan como una opción equilibrada dentro del segmento, con buen nivel de tecnología, seguridad y confort .

Motor y desempeño

El SUV mantiene el motor naftero 1.8L EcoBoost, que entrega 185 CV y 320 Nm de torque, asociado a una caja automática de doble embrague de 7 velocidades y tracción delantera.

Dispone de cuatro modos de conducción —Normal, Eco, Montaña y Deportivo—, además del sistema Auto-Hold, que mejora la comodidad en el tránsito urbano.

Diseño renovado y mejoras en el interior

El restyling de 2025 se centra en un nuevo diseño frontal, con parrilla, paragolpes y faros full LED rediseñados.

También suma antena tipo “aleta de tiburón”, barras de techo exclusivas según versión y nuevos diseños de llantas (18” para la SEL y 19” para la Titanium).

Ford confirmó el precio actual de la Territory (3)

En el interior, se destacan los asientos calefaccionados y refrigerados, el tapizado en cuero microperforado, y los nuevos ajustes eléctricos.

Además, la pantalla multimedia de 12” ahora es compatible con Android Auto y Apple CarPlay, mientras que la conectividad FordPass permite controlar funciones del vehículo desde el celular.

La versión Titanium agrega control de crucero adaptativo con Stop&Go, cámaras 360°, luces altas automáticas y asistencias avanzadas como frenado autónomo de emergencia y mantenimiento de carril.

Equipamiento y diferencias entre versiones