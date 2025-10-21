La Ford Ranger, producida en la planta bonaerense de General Pacheco, se consolidó como una de las pickups más completas y competitivas del mercado argentino. Su combinación de robustez, confort y tecnología la convirtió en una de las chatas más elegidas tanto para el trabajo como para el uso recreativo.

Este mes, la marca aplicó una nueva actualización de precios que la mantiene entre las más buscadas del segmento.

La gama actual de la Ford Ranger ofrece una amplia variedad de motorizaciones , entre ellas el eficiente turbodiésel 2.0 , el biturbodiésel 2.0 de 210 CV , y el poderoso V6 3.0 litros turbodiésel de 250 CV , todos fabricados localmente.

Estas configuraciones se combinan con transmisiones manuales o automáticas de seis y diez velocidades, y tracción 4x2 o 4x4 con reductora .

En términos de equipamiento, la Ranger incorpora sistemas avanzados como el SYNC 4 con pantalla táctil de hasta 12 pulgadas , conectividad inalámbrica con Android Auto y Apple CarPlay , tablero digital configurable, freno de estacionamiento electrónico, y cargador inalámbrico.

En materia de seguridad, se posiciona entre las mejores del segmento: ofrece siete airbags, control de estabilidad, asistencia al arranque en pendiente y paquete ADAS con control de velocidad crucero adaptativo, mantenimiento de carril y frenado autónomo de emergencia.

Ford Ranger: una de las más vendidas del año

La performance comercial de la Ranger en 2025 la ubica en el podio de los patentamientos.

Según datos de ACARA (Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina), en septiembre se registraron 2.211 unidades, ubicándola tercera entre los vehículos más vendidos del mes, detrás de la Toyota Hilux (2.499) y el Toyota Yaris (3.037).

En el acumulado anual, la Ford Ranger suma 20.694 unidades, lo que la convierte en la segunda pickup más vendida de Argentina, solo superada por la Hilux.

Ford confirmó el precio actual de la Ranger (2)

Además, Ford mantiene el liderazgo en el segmento de las chatas, gracias a su familia compuesta también por la Maverick y la F-150.

Ford Ranger: precios actualizados en octubre de 2025

Tras un incremento promedio del 4,7% aplicado en la línea de producción, estos son los valores de lista actualizados para octubre de 2025:

Ford Ranger XL 4x2: $47.485.500

Ford Ranger XL 4x4: $54.496.930

Ford Ranger XLS 4x2 MT: $55.014.400

Ford Ranger XLS V6 3.0L: $66.624.100

Ford Ranger Black 4x4 MT: $64.709.500

Ford Ranger XLT Biturbo 4x2 AT: $63.397.320

Ford Ranger XLT Biturbo 4x4 AT: $68.673.630

Ford Ranger LTD Biturbo 4x4 AT: $74.356.920

Ford Ranger LTD+ V6 AWD AT: $82.903.740

Los precios de estas camionetas pueden variar según la provincia, impuestos locales y promociones de concesionarios oficiales.

Lo que viene: Ford Ranger Cabina Simple y Chasis 2026

Ford ya trabaja en la ampliación de la gama Ranger con dos nuevas versiones: Cabina Simple y Cabina Chasis, orientadas al trabajo intensivo.

Ambas ofrecerán el motor 2.0 turbodiésel de 170 CV y 405 Nm, con opciones de tracción 4x2 o 4x4.