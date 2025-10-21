21 de octubre de 2025 - 09:19

Ford confirmó el precio actual de la Ranger

Ford. Es una de las camionetas preferidas por los argentinos y este mes se subió al podio de patentamientos.

Ford confirmó el precio actual de la Ranger (3)
Por Andrés Aguilera

Leé además

mondial confirmo el valor actual de la ld 110 max

Mondial confirmó el valor actual de la LD 110 Max

Por Andrés Aguilera
no son 5 ni 35: cuantos kilometros te deben quedar en el tanque antes de cargar nafta para no danar el auto

No son 5 ni 35: cuántos kilómetros te deben quedar en el tanque antes de cargar nafta para no dañar el auto

Por Andrés Aguilera

Este mes, la marca aplicó una nueva actualización de precios que la mantiene entre las más buscadas del segmento.

Una pickup con potencia, tecnología y seguridad

La gama actual de la Ford Ranger ofrece una amplia variedad de motorizaciones, entre ellas el eficiente turbodiésel 2.0, el biturbodiésel 2.0 de 210 CV, y el poderoso V6 3.0 litros turbodiésel de 250 CV, todos fabricados localmente.

Estas configuraciones se combinan con transmisiones manuales o automáticas de seis y diez velocidades, y tracción 4x2 o 4x4 con reductora.

Ford confirmó el precio actual de la Ranger (1)

En términos de equipamiento, la Ranger incorpora sistemas avanzados como el SYNC 4 con pantalla táctil de hasta 12 pulgadas, conectividad inalámbrica con Android Auto y Apple CarPlay, tablero digital configurable, freno de estacionamiento electrónico, y cargador inalámbrico.

En materia de seguridad, se posiciona entre las mejores del segmento: ofrece siete airbags, control de estabilidad, asistencia al arranque en pendiente y paquete ADAS con control de velocidad crucero adaptativo, mantenimiento de carril y frenado autónomo de emergencia.

Ford Ranger: una de las más vendidas del año

La performance comercial de la Ranger en 2025 la ubica en el podio de los patentamientos.

Según datos de ACARA (Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina), en septiembre se registraron 2.211 unidades, ubicándola tercera entre los vehículos más vendidos del mes, detrás de la Toyota Hilux (2.499) y el Toyota Yaris (3.037).

En el acumulado anual, la Ford Ranger suma 20.694 unidades, lo que la convierte en la segunda pickup más vendida de Argentina, solo superada por la Hilux.

Ford confirmó el precio actual de la Ranger (2)

Además, Ford mantiene el liderazgo en el segmento de las chatas, gracias a su familia compuesta también por la Maverick y la F-150.

Ford Ranger: precios actualizados en octubre de 2025

Tras un incremento promedio del 4,7% aplicado en la línea de producción, estos son los valores de lista actualizados para octubre de 2025:

  • Ford Ranger XL 4x2: $47.485.500

  • Ford Ranger XL 4x4: $54.496.930

  • Ford Ranger XLS 4x2 MT: $55.014.400

  • Ford Ranger XLS V6 3.0L: $66.624.100

  • Ford Ranger Black 4x4 MT: $64.709.500

  • Ford Ranger XLT Biturbo 4x2 AT: $63.397.320

  • Ford Ranger XLT Biturbo 4x4 AT: $68.673.630

  • Ford Ranger LTD Biturbo 4x4 AT: $74.356.920

  • Ford Ranger LTD+ V6 AWD AT: $82.903.740

Los precios de estas camionetas pueden variar según la provincia, impuestos locales y promociones de concesionarios oficiales.

Lo que viene: Ford Ranger Cabina Simple y Chasis 2026

Ford ya trabaja en la ampliación de la gama Ranger con dos nuevas versiones: Cabina Simple y Cabina Chasis, orientadas al trabajo intensivo.

Ambas ofrecerán el motor 2.0 turbodiésel de 170 CV y 405 Nm, con opciones de tracción 4x2 o 4x4.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

precio del peugeot 3008 en octubre 2025: cuanto cuesta el suv mas elegante de argentina

Precio del Peugeot 3008 en octubre 2025: cuánto cuesta el SUV más elegante de Argentina

Por Ignacio Alvarado
asi seria el nuevo dodge 400: la version 2027 del historico auto

Así sería el nuevo Dodge 400: la versión 2027 del histórico auto

Por Andrés Aguilera
ni 50 ni 100 km: cada cuanto se recomienda revisar la alineacion del auto tras un bache o golpe

Ni 50 ni 100 km: cada cuánto se recomienda revisar la alineación del auto tras un bache o golpe

Por Andrés Aguilera
Nuevo Peugeot 408: lujo, potencia y precio confirmado para el mercado argentino

Nuevo Peugeot 408: lujo, potencia y precio confirmado para el mercado argentino

Por Ignacio Alvarado