Ni 2.000 ni 5.000 km: cada cuántos kilómetros se recomienda rotar los neumáticos del auto

La rotación de neumáticos es una de las tareas de mantenimiento más importantes para prolongar su vida útil y mantener la seguridad en la conducción.

Por Andrés Aguilera

La rotación de neumáticos consiste en cambiar los neumáticos de posición (por ejemplo, los delanteros al eje trasero y viceversa) para que el desgaste sea parejo. Es una práctica sencilla pero clave para garantizar un buen comportamiento del vehículo, especialmente en frenadas y curvas.

No hacerlo puede generar un desequilibrio en el desgaste, lo que reduce la adherencia al asfalto y afecta la estabilidad del auto.

Cada cuántos kilómetros hay que rotar los neumáticos

La mayoría de los fabricantes recomienda rotar los neumáticos cada 10.000 kilómetros. Sin embargo, este intervalo puede variar según el tipo de vehículo, el estilo de manejo y las condiciones del camino.

  • En autos con tracción delantera, las ruedas delanteras suelen desgastarse más rápido, por lo que es clave no exceder los 8.000 a 10.000 km sin hacer la rotación.

  • En vehículos con tracción trasera o integral, el desgaste suele ser más equilibrado, y la rotación puede realizarse cada 10.000 a 12.000 km.

  • Si el auto circula con frecuencia por caminos irregulares o de ripio, conviene acortar el intervalo a 6.000 km.

La mejor referencia siempre será el manual del fabricante, donde se indica el esquema de rotación recomendado para ese modelo en particular.

Por qué es importante rotar los neumáticos

Rotar los neumáticos no solo extiende su vida útil, sino que también mejora el agarre, el mantenimiento y la estabilidad del vehículo. Los beneficios principales son:

  • Desgaste uniforme: evita que los neumáticos delanteros se gasten más rápido.

  • Ahorro de dinero: se retrasa la compra de un nuevo juego de cubiertas.

  • Mayor seguridad: el vehículo mantiene un comportamiento más equilibrado y predecible.

  • Menor consumo de combustible: al reducir la fricción irregular, el motor trabaja con menor esfuerzo.

Además, durante la rotación se puede aprovechar para verificar la presión, la alineación y el balanceo, tres factores que también inciden en la durabilidad del neumático.

Qué pasa si no se rotan los neumáticos

Ignorar esta tarea puede generar desgastes irregulares e irreversibles. Esto se traduce en una menor tracción, vibraciones al conducir y un mayor riesgo de reventones o pérdida de control.

En autos con tracción delantera, por ejemplo, los neumáticos delanteros se encargan tanto de la dirección como de la tracción y el frenado, por lo que tienden a desgastarse más rápido y de forma desigual.

En casos extremos, la falta de rotación puede acortar hasta un 30% la vida útil total del neumático, lo que representa una pérdida económica significativa.

