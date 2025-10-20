20 de octubre de 2025 - 14:00

Mondial confirmó el valor actual de la LD 110 Max

Motos. Los precios de la Mondial LD 110 fueron actualizado para octubre de 2025, tras la eliminación del impuesto interno.

precio mondial ld 110 (3)
Por Andrés Aguilera

Con la eliminación del impuesto interno a comienzos de 2025, varias marcas de motos y autos ajustaron sus precios de lista, especialmente en los modelos más populares. Uno de los casos más consultados es el de la Mondial LD 110, una moto económica y de bajo consumo que se mantiene entre las más elegidas por su practicidad en zonas urbanas.

Cuánto sale la Mondial LD 110 en octubre de 2025

Según la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), el valor de la Mondial LD 110 se mantiene competitivo dentro del segmento de motos de baja cilindrada.

precio mondial ld 110 (2)

En octubre de 2025, los precios de referencia para las distintas versiones son los siguientes:

  • Mondial LD 110 Base: $1.448.000

  • Mondial LD 110 Full: $1.648.000

  • Mondial LD 110 MAX RT (2025): $1.498.890

Estos valores pueden variar según el concesionario y la provincia, aunque todos los modelos nuevos se benefician del alivio impositivo que rige desde enero.

Principales características técnicas de la Mondial LD 110

La Mondial LD 110 es una moto urbana liviana, confiable y con mantenimiento accesible. Está pensada para quienes buscan movilidad ágil y económica en trayectos cortos o medianos.

precio mondial ld 110 (1)

Motor y transmisión:

  • Monocilíndrico, 4 tiempos, con encendido CDI electrónico

  • Cilindrada: 107 cc

  • Potencia máxima: 7 HP a 7.500 rpm

  • Transmisión: 4 velocidades, embrague semi-automático

  • Arranque: eléctrico y a pedal

Parte ciclo y dimensiones:

  • Peso neto: 86,5 kg

  • Largo × Ancho × Alto: 1.920 × 695 × 1.070 mm

  • Altura del asiento: 740 mm

  • Neumáticos: 2,50-17 (delantero) / 80/100-14 (trasero)

  • Frenos: disco o tambor delantero (según versión), tambor trasero

Autonomía, consumo y equipamiento

La Mondial LD 110 cuenta con un tanque de 4 litros y un consumo promedio de 40 km por litro, lo que le otorga una autonomía cercana a los 160 km.

Entre su equipamiento incluye asiento biplaza antideslizante, tablero con indicador de combustible, luces automáticas y un pequeño baúl bajo el asiento.

