Subastan más de 40 autos desde $ 2,7 millones y ya se puede ofertar online: qué modelos hay y cómo participar

General Motors y Car One llevarán a cabo los dos remates, uno de ellos el próximo jueves. Precios competitivos, transparencia en cada etapa y la posibilidad de participar desde cualquier parte del país.

Subastan más de 40 autos desde $2,7 millones

En un “difícil” mercado automotor, las subastas online se consolidan como una alternativa atractiva para quienes buscan vehículos a menor costo. Durante los próximos días se llevarán a cabo dos remates de modelos seminuevos, desde hatchback hasta camionetas, con valores super accesibles.

La misma se realizará a través de la plataforma Narvaezbid, con unidades de General Motors (23 de octubre) y Car One (6 de noviembre), incluyendo autos, camionetas y utilitarios desde los $2,7 millones.

Desde la firma remarcan que los principales beneficios de este sistema son los precios competitivos, la transparencia en cada etapa y la posibilidad de participar desde cualquier parte del país, con fotos e información detallada disponible en el portal.

Vehículos de General Motors La subasta de Chevrolet abarca distintos segmentos, con precios base variables según modelos, año y kilometraje.

Chevrolet S10 (pickup mediana) 12 unidades (2018-2022)