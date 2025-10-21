Subastan más de 40 autos desde $ 2,7 millones y ya se puede ofertar online: qué modelos hay y cómo participar

En un “difícil” mercado automotor, las subastas online se consolidan como una alternativa atractiva para quienes buscan vehículos a menor costo. Durante los próximos días se llevarán a cabo dos remates de modelos seminuevos, desde hatchback hasta camionetas, con valores super accesibles.
La misma se realizará a través de la plataforma Narvaezbid, con unidades de General Motors (23 de octubre) y Car One (6 de noviembre), incluyendo autos, camionetas y utilitarios desde los $2,7 millones.
Desde la firma remarcan que los principales beneficios de este sistema son los precios competitivos, la transparencia en cada etapa y la posibilidad de participar desde cualquier parte del país, con fotos e información detallada disponible en el portal.
Vehículos de General Motors
La subasta de Chevrolet abarca distintos segmentos, con precios base variables según modelos, año y kilometraje.
Desde $25.415.382 (modelo 2018, 102 mil km)
Hasta $43.755.812 (modelo 2022, 69 mil km)
Subastan más de 40 autos desde $2,7 millones
Gentileza
7 unidades (mayoría 2019, una 2023)
Desde $13.330.607 (1.4 TURBO LTZ AT +, 162 mil km)
Hasta $17.137.771 (1.4T PREMIER II AT, 221 mil km)
- Chevrolet Trailblazer (SUV D)
4 unidades (2020-2022)
Desde $32.467.803 (2020, 57 mil km)
Hasta $43.000.000 aprox. (2022, 61 mil km)
- Chevrolet Onix (hatchback y sedán)
3 unidades (2019-2023)
Desde $11.686.566 (2019, 47 mil km)
Hasta $16.660.804 (2023, 13 mil km)
- Chevrolet Tracker (SUV compacto)
4 unidades (2020-2022)
Desde $20.028.232 (2020, 77 mil km)
Hasta $23.922.569 (2022, 59 mil km)
Subastan más de 40 autos desde $2,7 millones
Gentileza
Vehículos de Car One (6 de noviembre)
Car One rematará 33 unidades de distintas marcas, entre ellas Renault, Fiat, Chevrolet, Citroën, Peugeot, Toyota, Ford, Jeep, Volkswagen y Nissan.
- Peugeot 207 (2010) - Desde $2.700.000, 335 km mil
- Jeep Grand Cherokee Overland (2012) - $11.800.000, 203 mil km
- Renault Oroch (pickup 2017) - $7.092.000, 186 mil km
- Peugeot Partner (utilitario 2012) - $4.068.000, 152 mil km
- Peugeot Expert (utilitario 2011) - $6.137.400, 360 mil km
- Volkswagen Suran (2016–2018) - Desde $4.833.600 hasta $6.747.000
Subastan más de 40 autos desde $2,7 millones
Gentileza
Cómo participar de la subasta
Cualquier persona o empresa puede participar sin costo, realizando todo el proceso de forma online. Para ofertar, sólo hay que registrarse en la web y una vez que su usuario haya sido validado, iniciar la habilitación en la subasta.
Las unidades se encuentran disponibles para recibir ofertas hasta el día y horario de cierre de la subasta. A partir de ese momento, cada oferta nueva que ingrese agregará tres minutos extras al reloj, hasta que la última oferta en ingresar se convierta en la ganadora de la subasta.
En las condiciones de participación de la subasta, se pueden encontrar todos los gastos de la operación detallados.