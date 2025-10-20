20 de octubre de 2025 - 11:21

Precio del Peugeot 3008 en octubre 2025: cuánto cuesta el SUV más elegante de Argentina

El Peugeot 3008, uno de los autos más completos de Argentina, actualizó su valor en octubre 2025. Mirá el precio, las características y todo lo que ofrece.

image
Por Ignacio Alvarado

En el competitivo mercado argentino, los usuarios buscan autos que combinen practicidad, estilo y rendimiento. En ese sentido, el Peugeot 3008 se destaca por su techo panorámico, faros LED y un diseño moderno que resalta en las calles de Argentina, ofreciendo una experiencia visual y de manejo superior.

image

Además, este auto de Peugeot ofrece soluciones funcionales que elevan la comodidad diaria: apertura de baúl manos libres, climatizador bizona y asientos de cuero con masaje, entre otros detalles premium. Su interior está pensado para quienes valoran el confort sin perder la deportividad.

La tecnología también ocupa un papel protagónico. El Peugeot 3008 incorpora una pantalla táctil de 10 pulgadas, GPS integrado, recarga inalámbrica y una cámara de visión periférica, posicionándose entre los autos más modernos y avanzados disponibles hoy en Argentina.

Precio del Peugeot 3008 en octubre 2025

  • 1.6 THP GT Pack AT6: $53.200.000

Este es el precio base del auto, aunque puede variar según la región o concesionario en Argentina.

image

Características destacadas del Peugeot 3008

El Peugeot 3008 equipa un motor de 197 CV acompañado por dos motores eléctricos, alcanzando 222 CV de potencia total y tracción integral. Este auto acelera de 0 a 100 km/h en 5,9 segundos, ofreciendo potencia y eficiencia únicas dentro del mercado de autos en Argentina.

En materia de seguridad, el Peugeot 3008 suma control de tracción y estabilidad, asistente de cambio de carril, alerta de punto ciego y múltiples airbags, reforzando su compromiso con la protección del conductor y los pasajeros.

image

La suspensión optimizada de este auto garantiza un manejo suave incluso en terrenos irregulares, algo muy valorado en Argentina, donde la calidad de las rutas puede variar notablemente.

El interior del Peugeot 3008 combina tecnología avanzada con materiales de alta calidad, incluyendo pantalla táctil, GPS y recarga inalámbrica, reafirmando su posición como uno de los autos premium del país.

image

Gracias a su sistema híbrido, el Peugeot 3008 reduce el consumo de combustible y las emisiones contaminantes, convirtiéndose en una alternativa eficiente y sustentable dentro del mercado de autos argentinos.

Con su mezcla de confort, seguridad y diseño, el Peugeot 3008 se mantiene como uno de los SUV más deseados y completos en Argentina, reafirmando el prestigio de la automotriz Peugeot en la región.

