Precio de la Volkswagen Amarok en octubre 2025: cuánto cuesta la pick-up más potente de Argentina

La Volkswagen Amarok, uno de los autos más buscados de Argentina, actualizó su valor en octubre 2025. Conocé los precios y sus características más destacadas.

Por Ignacio Alvarado

Desde su lanzamiento, la Volkswagen Amarok ha sabido evolucionar al ritmo de los autos modernos, actualizando su equipamiento y estética sin perder su esencia robusta. Con un frente imponente, llantas de gran tamaño y líneas definidas, representa el ADN inconfundible de los autos Volkswagen que dominan el mercado argentino.

image

El auto destaca por su versatilidad: es una herramienta de trabajo confiable, pero también un vehículo familiar cómodo para viajes largos. Gracias a su tracción integral y motores de alto desempeño, la Amarok sigue siendo un referente entre los autos utilitarios más completos de Argentina.

En el interior, la Volkswagen Amarok sorprende por su nivel de confort. Materiales de alta calidad, tecnología intuitiva y un espacio amplio la posicionan entre los autos más sofisticados de su segmento, combinando robustez y elegancia con el sello característico de la automotriz Volkswagen.

image

Precio de la Volkswagen Amarok en octubre 2025

  • D/C 2.0 TDi 180 CV 4x2 Trend G2: $49.308.500

  • D/C 2.0 TDi 180 CV 4x2 Comfort G2: $54.711.300

  • D/C 2.0 TDi 180 CV 4x2 Comfort G2 AT: $59.725.400

  • D/C 2.0 TDi 180 CV 4x4 Trend G2: $57.109.200

  • D/C 3.0 TDi V6 4x4 8AT Extreme G2 258 CV: $88.730.100

  • D/C 3.0 TDi V6 4x4 8AT Black Style G2 258 CV: $89.006.400

    image

Estos valores corresponden al precio oficial del auto en Argentina, aunque pueden variar según el concesionario y la región.

Características destacadas de la Volkswagen Amarok

La Volkswagen Amarok se ofrece con motores 2.0 TDi de 180 CV y V6 de 258 CV, con transmisiones automáticas de hasta 8 velocidades y tracción 4x4 permanente. Este conjunto mecánico la coloca entre los autos más potentes y confiables del país.

En seguridad, este auto Volkswagen incluye seis airbags, control de estabilidad, asistente de carril y alerta de colisión, elevando el estándar de protección entre los autos utilitarios en Argentina.

image

Su diseño exterior combina elegancia y robustez: faros LED, llantas diamantadas y detalles Black Style refuerzan su estética moderna y su identidad dentro de los autos Volkswagen.

El confort interior también se hace notar, con climatizador bizona, tapizados premium, cámara 360° y un sistema multimedia completo, pensado para quienes exigen comodidad en cada viaje.

Con su capacidad de carga sobresaliente y equipamiento de alta gama, la Volkswagen Amarok se reafirma como uno de los autos más icónicos de Argentina, ideal para quienes buscan potencia, tecnología y distinción en un solo vehículo.

