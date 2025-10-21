Precio de la Volkswagen Amarok en octubre 2025: cuánto cuesta la pick-up más potente de Argentina

En el competitivo mercado de autos en Argentina , la Volkswagen Amarok se mantiene como una de las pick-ups más elegidas por su potencia, tecnología y diseño . Este auto Volkswagen ofrece versiones que combinan fuerza y confort , pensadas tanto para el trabajo exigente como para la aventura diaria .

Desde su lanzamiento, la Volkswagen Amarok ha sabido evolucionar al ritmo de los autos modernos , actualizando su equipamiento y estética sin perder su esencia robusta. Con un frente imponente , llantas de gran tamaño y líneas definidas, representa el ADN inconfundible de los autos Volkswagen que dominan el mercado argentino.

El auto destaca por su versatilidad : es una herramienta de trabajo confiable , pero también un vehículo familiar cómodo para viajes largos. Gracias a su tracción integral y motores de alto desempeño, la Amarok sigue siendo un referente entre los autos utilitarios más completos de Argentina .

En el interior, la Volkswagen Amarok sorprende por su nivel de confort . Materiales de alta calidad, tecnología intuitiva y un espacio amplio la posicionan entre los autos más sofisticados de su segmento, combinando robustez y elegancia con el sello característico de la automotriz Volkswagen .

Estos valores corresponden al precio oficial del auto en Argentina , aunque pueden variar según el concesionario y la región.

Características destacadas de la Volkswagen Amarok

La Volkswagen Amarok se ofrece con motores 2.0 TDi de 180 CV y V6 de 258 CV, con transmisiones automáticas de hasta 8 velocidades y tracción 4x4 permanente. Este conjunto mecánico la coloca entre los autos más potentes y confiables del país.

En seguridad, este auto Volkswagen incluye seis airbags, control de estabilidad, asistente de carril y alerta de colisión, elevando el estándar de protección entre los autos utilitarios en Argentina.

image

Su diseño exterior combina elegancia y robustez: faros LED, llantas diamantadas y detalles Black Style refuerzan su estética moderna y su identidad dentro de los autos Volkswagen.

El confort interior también se hace notar, con climatizador bizona, tapizados premium, cámara 360° y un sistema multimedia completo, pensado para quienes exigen comodidad en cada viaje.

Con su capacidad de carga sobresaliente y equipamiento de alta gama, la Volkswagen Amarok se reafirma como uno de los autos más icónicos de Argentina, ideal para quienes buscan potencia, tecnología y distinción en un solo vehículo.