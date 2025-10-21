21 de octubre de 2025 - 18:20

Cómo atraer loros y cotorras al jardín con 2 tipos de semillas en un solo recipiente

Una mezcla sencilla de semillas puede convertir cualquier jardín en un punto de encuentro natural para loros y cotorras.

La visita frecuente de aves nativas también favorece la polinización y el control de insectos en el jardín.

Cientos de pájaros vuelan cerca de casa pero el jardín puede ser un fuerte para ellos. Entre las distintas especies, los loros y las cotorras pueden visitar día a día cualquier espacio verde. Con un simple truco casero y fácil de aplicar, puede hacer que lleguen aves de colores vivos y canto alegre.

El secreto está en la combinación de dos semillas que, al colocarse juntas en un recipiente, actúan como un imán natural para los pájaros. Este método las atrae rápidamente pero también contribuye a mantener el equilibrio del ecosistema en patios y balcones. Su simpleza lo vuelve ideal para quienes aman la naturaleza.

loros y cotorras
La visita frecuente de aves nativas también favorece la polinización y el control de insectos en el jardín.

Qué semillas son ideales para atraer loros y cotorras al jardín

Estas aves tienen una alimentación variada, pero hay 2 semillas que se destacan por su capacidad de atraerlos de forma segura y efectiva: el maíz y la avena.

  • El maíz partido es una excelente fuente de carbohidratos, mientras que la avena aporta grasas saludables y fibra, lo que las ayuda a mantener su plumaje brillante y su sistema digestivo equilibrado.
  • Atraerlas es simple: solo debemos colocar un recipiente con una mezcla en partes iguales de ambas semillas, preferentemente en un lugar donde haya árboles o plantas cercanas que les sirvan de resguardo.

Además de atraer a estas especies, esta práctica ayuda a conservar su comportamiento natural y evita que busquen alimento en zonas urbanas donde podrían sufrir accidentes o ingerir restos dañinos.

loros y cotorras
La visita frecuente de aves nativas también favorece la polinización y el control de insectos en el jardín.

Por qué es beneficioso tener loros y cotorras en el jardín de casa

Contar con estas especies en el entorno verde del hogar aporta belleza y movimiento, pero lo más importante es que también mejora la salud del jardín.

  • Estas aves cumplen un papel clave en la dispersión de semillas, ayudando a que otras plantas germinen de manera natural. De hecho, muchas especies vegetales dependen de ellas para su reproducción, ya que transportan granos en su pico o plumaje.
  • Además, su presencia estimula la biodiversidad y contribuye a reducir la presencia de plagas pequeñas. Por eso, su alimentación incluye insectos, larvas y restos de frutas caídas, lo que ayuda a mantener el equilibrio del ecosistema sin necesidad de recurrir a pesticidas.
  • Otro beneficio importante es el impacto emocional que generan. Observar su comportamiento en libertad favorece la conexión con la naturaleza y crea un ambiente más relajante.

Todos estos puntos son por los que se recomienda instalar comederos naturales y evitar jaulas, permitiendo que las aves lleguen y se alimenten de manera espontánea.

loros y cotorras
La visita frecuente de aves nativas también favorece la polinización y el control de insectos en el jardín.

Colocar un recipiente con maíz y avena en el jardín es una forma sencilla de atraer loros y cotorras y contribuir al cuidado ambiental. Estas aves son un espectáculo en el jardín de casa cuando los climas cálidos lo permiten. Decoran el paisaje con su colorido y cumplen pequeñas funciones pero indispensables para la naturaleza.

