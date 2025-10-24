24 de octubre de 2025 - 14:00

Honda reveló el precio actual de la XR150L

Cuál es el valor oficial de una de las motos Honda según ACARA y cuáles son sus principales características.

Por Andrés Aguilera

Según datos oficiales de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), el precio actualizado para octubre de 2025 de la Honda XR150L es de $5.591.700.

Un modelo confiable para todo tipo de terreno

La XR150L está pensada para quienes buscan una moto liviana, robusta y rendidora. Su motor de 150 cc ofrece una potencia ideal para moverse con soltura en el tránsito urbano, pero también brinda el torque necesario para desplazarse por caminos de tierra o rutas secundarias.

Además, su chasis de acero tipo semi-doble cuna y su suspensión trasera con monoamortiguador le otorgan una excelente absorción ante irregularidades, mientras que la altura libre al suelo de 240 mm permite circular con comodidad por terrenos desparejos sin riesgo de golpes en la base.

Ficha técnica de la Honda XR150L

Motorización:

  • Motor monocilíndrico, 4 tiempos, SOHC.

  • Cilindrada: 149,2 cc.

  • Potencia: entre 11,7 y 12,6 HP a 7.500 rpm.

  • Torque máximo: 12,5 Nm a 6.000 rpm.

  • Refrigeración por aire.

  • Alimentación por carburador.

  • Arranque eléctrico y a pedal.

  • Relación de compresión: 9,5:1.

Transmisión y chasis:

  • Caja manual de 5 velocidades.

  • Tracción trasera por cadena.

  • Suspensión delantera: horquilla telescópica.

  • Suspensión trasera: monoamortiguador con brazo oscilante.

  • Neumático delantero: 90/90-19.

  • Neumático trasero: 110/90-17.

  • Peso aproximado: 128 kg.

Seguridad y equipamiento

  • Freno delantero a disco hidráulico de 240 mm.

  • Freno trasero a tambor de 110 mm.

  • ABS delantero en versiones más recientes.

  • Faros halógenos con buena iluminación.

  • Tablero digital (según versión).

  • Tanque de combustible de 12 litros con reserva.

  • Escape elevado para mejorar el desempeño off-road.

  • Arranque eléctrico y pedal como respaldo.

