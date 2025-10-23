Casi choca contra un barco: la lenta reacción de un conductor hizo estallar a las redes

Se viralizó en redes sociales un video que refleja la peligrosa situación vivida por un conductor y sus acompañantes mientras circulaban por la ruta. En dirección opuesta a su automóvil se aproximaba un vehículo que transportaba un barco de gran tamaño, el cual ocupaba toda la calzada.
“No se como vas a hace para pasar”, expresa la mujer , quien de inmediato le indica “ Tenemos que ponernos al costado, ocupa todo el espacio. Ponete en la banquina". A pesar de la insistencia de ella, el conductor respondía con “Ya sé ya sé”, pero mantenía el auto en movimiento sin desviarse. La mujer continuaba con la advertencia: "Te está haciendo señas que vayas a la banquina” en referencia al vehículo que transportaba la embarcación.
El hombre incluso se pregunta su con ir a la banquina el barco tampoco lo alcanzará. Finalmente, al pasar junto al este, las personas dentro del auto expresan su miedo y se sorprende ante el tamaño de la nave.
Gran repercusión y críticas para el conductor
El video acumuló 5 millones de visualizaciones y 253.000 de me gusta. Además el clip desató una ola de aproximadamente 5.000 comentarios.
En primer lugar, muchos destacaron el hecho insólito de que un barco de ese tamaño ciculara por la ruta: “Che nadie ve que no es normal que trasladen así un barco?” preguntó un usuario. Otro bromeó sobre la posible explicación a la copañía de seguros en casi de siniestro "Los del seguro: ¿que chocaste contra un que?”. Otro añadió “Las probabilidades de chocar un auto con un barco son bajas pero nunca cero”.
Por otro lado, la actitud del conductor fue foco de críticas, numerosos usuarios señalaron la lentitud del hombre para reaccionar, a pesar de las advertencias de la mujer. Comentarios reflejaron desesperación: “Menos mal iba con la mujer de copiloto si va solo choca contra el barco”, “Dos horas para ir a la banquina hermano, deja de decir ya sé y hacelo” y “¿Alguien más sintió desesperación que no se orillaba? jajajaja”. Un comentario que generó gran cantidad de me gusta bromeó sobre la situación con ironía: “Que calmada ella. Se tomó muy bien que el conductor tiene 0 sentido de la urgencia y reacción “