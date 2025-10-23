Casi choca contra un barco: la lenta reacción de un conductor hizo estallar a las redes

El momento fue registrado en video y en redes sociales los usuarios cuestionan la lenta actitud del conductor de dirigirse a la banquina para su seguridad.

Se viralizó en redes sociales un video que refleja la peligrosa situación vivida por un conductor y sus acompañantes mientras circulaban por la ruta. En dirección opuesta a su automóvil se aproximaba un vehículo que transportaba un barco de gran tamaño, el cual ocupaba toda la calzada.

“No se como vas a hace para pasar”, expresa la mujer , quien de inmediato le indica “ Tenemos que ponernos al costado, ocupa todo el espacio. Ponete en la banquina". A pesar de la insistencia de ella, el conductor respondía con “Ya sé ya sé”, pero mantenía el auto en movimiento sin desviarse. La mujer continuaba con la advertencia: "Te está haciendo señas que vayas a la banquina” en referencia al vehículo que transportaba la embarcación.

Gran repercusión y críticas para el conductor El video acumuló 5 millones de visualizaciones y 253.000 de me gusta. Además el clip desató una ola de aproximadamente 5.000 comentarios.

En primer lugar, muchos destacaron el hecho insólito de que un barco de ese tamaño ciculara por la ruta: “Che nadie ve que no es normal que trasladen así un barco?” preguntó un usuario. Otro bromeó sobre la posible explicación a la copañía de seguros en casi de siniestro "Los del seguro: ¿que chocaste contra un que?”. Otro añadió “Las probabilidades de chocar un auto con un barco son bajas pero nunca cero”.