23 de octubre de 2025 - 20:25

Casi choca contra un barco: la lenta reacción de un conductor hizo estallar a las redes

El momento fue registrado en video y en redes sociales los usuarios cuestionan la lenta actitud del conductor de dirigirse a la banquina para su seguridad.

Un barco de gran tamaño iba en plena ruta, la reacción del conductor casi causa un accidente.&nbsp;

Un barco de gran tamaño iba en plena ruta, la reacción del conductor casi causa un accidente. 

Foto:

Por Redacción

Se viralizó en redes sociales un video que refleja la peligrosa situación vivida por un conductor y sus acompañantes mientras circulaban por la ruta. En dirección opuesta a su automóvil se aproximaba un vehículo que transportaba un barco de gran tamaño, el cual ocupaba toda la calzada.

Leé además

Manejaba su moto y tuvo un accidente en el cual el impacto hizo que su cabeza quedara atascada en el semáforo.   

Choque viral: iba manejando su moto y quedó con la cabeza atascada dentro del semáforo

Por Redacción
La influencer muestra su sorpresiva reacción al identificar el objeto que tomó de la tienda. 

Robo accidental y viral: mostró cómo es su día y descubrió que se trajo algo que no debía

Por Redacción

“No se como vas a hace para pasar”, expresa la mujer , quien de inmediato le indica “ Tenemos que ponernos al costado, ocupa todo el espacio. Ponete en la banquina". A pesar de la insistencia de ella, el conductor respondía con “Ya sé ya sé”, pero mantenía el auto en movimiento sin desviarse. La mujer continuaba con la advertencia: "Te está haciendo señas que vayas a la banquina” en referencia al vehículo que transportaba la embarcación.

Gran repercusión y críticas para el conductor

El video acumuló 5 millones de visualizaciones y 253.000 de me gusta. Además el clip desató una ola de aproximadamente 5.000 comentarios.

En primer lugar, muchos destacaron el hecho insólito de que un barco de ese tamaño ciculara por la ruta: “Che nadie ve que no es normal que trasladen así un barco?” preguntó un usuario. Otro bromeó sobre la posible explicación a la copañía de seguros en casi de siniestro "Los del seguro: ¿que chocaste contra un que?”. Otro añadió Las probabilidades de chocar un auto con un barco son bajas pero nunca cero”.

Por otro lado, la actitud del conductor fue foco de críticas, numerosos usuarios señalaron la lentitud del hombre para reaccionar, a pesar de las advertencias de la mujer. Comentarios reflejaron desesperación: “Menos mal iba con la mujer de copiloto si va solo choca contra el barco”, “Dos horas para ir a la banquina hermano, deja de decir ya sé y hacelo” y “¿Alguien más sintió desesperación que no se orillaba? jajajaja”. Un comentario que generó gran cantidad de me gusta bromeó sobre la situación con ironía: “Que calmada ella. Se tomó muy bien que el conductor tiene 0 sentido de la urgencia y reacción “

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Colocarse un buzo arriba de la riñonera o usar doble pantalón: los tips de TikTok para evitar robos durante un show. 

Compartió en TikTok la técnica infalible para que no te roben durante un show en vivo y se hizo viral

Por Redacción
la divertida reaccion de una perra tras hacer una travesura se volvio viral en tiktok

La divertida reacción de una perra tras hacer una travesura se volvió viral en TikTok

Por Redacción
Descubrió que su que su pareja la engañaba con su propia hermana y se volvió viral.

Descubrió que su pareja la engañaba con su hermana y los escrachó en las redes con un video viral

Por Redacción
La particular forma de preparar el clásico postre italiano: Es un insulto al tiramisú”. 

Mostró cómo le prepararon en el momento un tiramisú en Italia y el video generó un fuerte debate

Por Redacción