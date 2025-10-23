El paraíso isleño brasileño a 4 horas de Argentina, ideal para este verano

A solo cuatro horas de vuelo desde Buenos Aires, se esconde un paraíso isleño que parece detenido en el tiempo. Se trata de Ilha do Mel, una joya natural del litoral de Brasil que combina playas vírgenes, senderos selváticos y posadas frente al mar. Un destino de turismo perfecto para las vacaciones, donde la tranquilidad y la naturaleza son protagonistas.
Ilha do Mel: el secreto mejor guardado del turismo en Brasil
Considerada una de las islas más bellas del país, Ilha do Mel (Isla de la Miel) se ubica en el estado de Paraná, frente a la ciudad de Paranaguá, y se accede únicamente en barco.
No hay autos, calles asfaltadas ni grandes cadenas hoteleras: solo caminos de arena, bicicletas y un ambiente ecológico que recuerda al Caribe pero con alma brasileña.
El viaje desde Buenos Aires es sencillo: vuelo a Curitiba, y desde allí un recorrido terrestre de unas dos horas hasta el puerto donde parten las lanchas. En total, son unas cuatro horas de viaje para llegar a un escenario que parece de otro mundo.
Playas, senderos y miradores: los imperdibles de la isla
Las playas son el gran atractivo. Praia de Encantadas y Praia de Brasília son las zonas más visitadas, con posadas familiares y bares de playa donde los frutos de mar son protagonistas.
Entre los lugares que no pueden faltar en una visita:
Gruta das Encantadas, una cueva formada por la erosión del mar, considerada uno de los símbolos naturales del sur de Brasil.
Forte Nossa Senhora dos Prazeres, una fortaleza del siglo XVIII que ofrece vistas panorámicas del Atlántico.
Farol das Conchas, ubicado en lo alto de una colina, ideal para ver el atardecer y sacar fotos espectaculares.
El contacto con la naturaleza es constante. Los visitantes pueden caminar por los senderos que cruzan la isla, observar aves, practicar surf o simplemente descansar en una hamaca frente al mar.
Hospedaje, precios y consejos para viajar desde Argentina
Ilha do Mel es un destino económico y sustentable. Las posadas ecológicas cuestan entre 60 y 120 dólares por noche, dependiendo de la ubicación y la temporada. Muchas funcionan con energía solar y ofrecen desayuno con productos locales.
Al ser un área protegida, el ingreso está limitado a 5.000 personas por día, lo que mantiene su encanto y evita la masificación turística.
Por eso, se recomienda reservar con anticipación durante los meses de diciembre, enero y febrero.
No hay cajeros automáticos ni autos, por lo que conviene llevar efectivo y calzado cómodo para caminar por la arena.
Un destino perfecto para el verano 2026
Ilha do Mel combina naturaleza virgen, playas paradisíacas y un ritmo de vida pausado. Es ideal para quienes buscan descansar sin multitudes, disfrutar de buena gastronomía y conectar con el entorno.