El paraíso isleño brasileño a 4 horas de Argentina, ideal para este verano

A solo cuatro horas de vuelo desde Buenos Aires , se esconde un paraíso isleño que parece detenido en el tiempo. Se trata de Ilha do Mel , una joya natural del litoral de Brasil que combina playas vírgenes, senderos selváticos y posadas frente al mar. Un destino de turismo perfecto para las vacaciones , donde la tranquilidad y la naturaleza son protagonistas.

Considerada una de las islas más bellas del país, Ilha do Mel ( Isla de la Miel) se ubica en el estado de Paraná , frente a la ciudad de Paranaguá , y se accede únicamente en barco .

No hay autos, calles asfaltadas ni grandes cadenas hoteleras: solo caminos de arena, bicicletas y un ambiente ecológico que recuerda al Caribe pero con alma brasileña.

El viaje desde Buenos Aires es sencillo: vuelo a Curitiba , y desde allí un recorrido terrestre de unas dos horas hasta el puerto donde parten las lanchas. En total, son unas cuatro horas de viaje para llegar a un escenario que parece de otro mundo.

Las playas son el gran atractivo. Praia de Encantadas y Praia de Brasília son las zonas más visitadas, con posadas familiares y bares de playa donde los frutos de mar son protagonistas.

Entre los lugares que no pueden faltar en una visita:

Gruta das Encantadas , una cueva formada por la erosión del mar, considerada uno de los símbolos naturales del sur de Brasil.

Forte Nossa Senhora dos Prazeres , una fortaleza del siglo XVIII que ofrece vistas panorámicas del Atlántico.

Farol das Conchas, ubicado en lo alto de una colina, ideal para ver el atardecer y sacar fotos espectaculares.

El contacto con la naturaleza es constante. Los visitantes pueden caminar por los senderos que cruzan la isla, observar aves, practicar surf o simplemente descansar en una hamaca frente al mar.

Hospedaje, precios y consejos para viajar desde Argentina

Ilha do Mel es un destino económico y sustentable. Las posadas ecológicas cuestan entre 60 y 120 dólares por noche, dependiendo de la ubicación y la temporada. Muchas funcionan con energía solar y ofrecen desayuno con productos locales.

Al ser un área protegida, el ingreso está limitado a 5.000 personas por día, lo que mantiene su encanto y evita la masificación turística.

Por eso, se recomienda reservar con anticipación durante los meses de diciembre, enero y febrero.

No hay cajeros automáticos ni autos, por lo que conviene llevar efectivo y calzado cómodo para caminar por la arena.

Un destino perfecto para el verano 2026

Ilha do Mel combina naturaleza virgen, playas paradisíacas y un ritmo de vida pausado. Es ideal para quienes buscan descansar sin multitudes, disfrutar de buena gastronomía y conectar con el entorno.