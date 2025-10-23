23 de octubre de 2025 - 10:54

Parque brasileño supera a Disney y se sitúa como el primero entre los mejores del mundo: ¿dónde queda?

Este parque de Brasil fue reconocido por los Travelers’ Choice Awards 2025 de Tripadvisor, superando a íconos como Epcot y Disney Hollywood Studios.

Parque brasileño supera a Disney y se sitúa como el primero entre los mejores del mundo ¿dónde queda (1)
Por Andrés Aguilera

El famoso Beto Carrero World de Brasil acaba de alcanzar un logro histórico: fue elegido el segundo mejor parque temático del mundo, solo por detrás de Ferrari World Yas Island, en Abu Dabi. El reconocimiento proviene de los prestigiosos Travelers’ Choice Awards 2025, que evalúan la experiencia de millones de viajeros en todo el mundo.

El ranking de Tripadvisor considera factores como la calidad del servicio, infraestructura, diversión de las atracciones y la satisfacción general del visitante.

Gracias a sus más de 100 atracciones distribuidas en zonas para todas las edades, el parque de Santa Catarina se impuso a pesos pesados de la industria como Disney’s Hollywood Studios y Epcot, consolidándose como un referente del entretenimiento mundial.

Parque brasileño supera a Disney y se sitúa como el primero entre los mejores del mundo ¿dónde queda (3)

El parque más grande de Latinoamérica

Con 14 millones de metros cuadrados, de los cuales el 23% está edificado, Beto Carrero World es el mayor parque temático de América Latina y una de las principales atracciones turísticas del sur de Brasil.

Combina espectáculos en vivo, montañas rusas extremas, cine 3D y áreas temáticas inspiradas en el universo del cine y la fantasía.

En un comunicado oficial, la administración del parque agradeció a los visitantes por sus reseñas positivas y destacó que el reconocimiento refleja “el trabajo constante del equipo y el compromiso por ofrecer experiencias inolvidables a cada familia que nos visita”.

Parque brasileño supera a Disney y se sitúa como el primero entre los mejores del mundo ¿dónde queda (2)

Innovación y alianzas internacionales

El complejo sigue expandiéndose. Uno de sus proyectos más recientes es la primera área temática de Nerf del mundo, fruto de una alianza con Hasbro Inc., la empresa creadora de los famosos blasters de juguete. La inversión en esta zona superó los 100 millones de reales.

Desde su inauguración en 1991 por João Batista Sérgio Murad, el parque no ha dejado de crecer.

Parque brasileño supera a Disney y se sitúa como el primero entre los mejores del mundo ¿dónde queda (4)

Su fundador, fallecido en 2008, dejó como legado un proyecto que transformó el turismo en Brasil y sigue inspirando nuevas generaciones.

Dónde queda Beto Carrero World

El parque está situado en Penha, Santa Catarina, a pocos kilómetros de Balneário Camboriú (35 km), Blumenau (60 km) y Joinville (66 km).

Además, se encuentra cerca del Aeropuerto Internacional de Navegantes, lo que facilita el acceso desde distintas regiones del país y del exterior.

