El Batallón de Operaciones Policiales Especiales ( BOPE ) es la fuerza de élite de la Polícia Militar del Estado de Río de Janeiro (PMERJ) en Brasil que llevó a cabo la impactante operación contra el crimen organizado en las favelas.

Fue fundado en 1978, especialmente para hacerse cargo de las operaciones de mayor riesgo en las favelas y zonas controladas por el crimen organizado.

El BOPE cumple funciones tácticas especializadas como la intervención en favelas, barrios de alta conflictividad y zonas dominadas por el narcotráfico.

Hoje o Rio de Janeiro amanheceu de luto. Quatro bravos policiais foram mortos por narcoterroristas durante a Operação Contenção, em um dia histórico de enfrentamento ao crime organizado.

También realizan arrestos de alto riesgo , rescate de rehenes , operaciones de liberación mediante el uso de vehículos blindados con armamento pesado. También son expertos en tácticas de asalto urbano y combate en terreno difícil.

Qué es el BOPE, la temida policía militar de Brasil que intervino en las favelas de Río de Janeiro.

Además, realizan apoyo en operaciones de pacificación , despeje de barricadas , y control de situaciones de crisis.

El exigente entrenamiento del BOPE

Su lema es “Faca na caveira” (Cuchillo en la calavera) y para poder ser parte de este selecto grupo de elite hay que pasar por un entrenamiento muy exigente. Se estima que solo cerca del 20 % de los que ingresan al curso logran completarlo.

A pesar de su efectividad contra el crimen organizado, han recibido críticas internacionales. Organizaciones como la Amnesty International han denunciado uso excesivo de la fuerza, ejecuciones extrajudiciales y abusos en operaciones de seguridad en las favelas.

Dos policías mendocinos son integrantes del BOPE

Dos miembros del Grupo Especial de Seguridad (GES) de la Policía de Mendoza también completaron el riguroso entrenamiento del BOPE. Se trata del oficial ayudante Jonathan Miranda y el auxiliar Brian Mañas, quienes desde 2023 forman parte de la fuerza de élite brasileña.

En diálogo con Los Andes explicaron que un coordinador del curso del BOPE los contactó, comenzaron a estudiar portugués, realizaron duras pruebas físicas y finalmente ingresaron al batallón. “Usan las mismas técnicas que los Navy Seals”, señaló Miranda en referencia al nivel de exigencia.

Brian Mañas y Jonathan Miranda finalizaron el curso del BOPE, fuerza a la que ahora también pertenecen. Compartirán con sus compañeros los conocimientos adquiridos. | Foto: Ignacio Blanco / Los Andes Brian Mañas y Jonathan Miranda finalizaron el curso del BOPE, fuerza a la que ahora también pertenecen. Compartirán con sus compañeros los conocimientos adquiridos. | Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

Según detallaron de 43 policías que iniciaron el curso, solo 17 continuaron tras el segundo día. Uno de los ejercicios fue un trote de 22 kilómetros en subida en un cerro selvático.

Tras aprobar el curso, los mendocinos volvieron a la provincia para compartir con sus compañeros las técnicas adquiridas en Brasil. Como aprobaron el curso, los dos pertenecen al BOPE. Les asignaron un número de registro y una placa, que lucen en sus uniformes con orgullo. De ahora en más, si viajan a Brasil serán recibidos como un BOPE en cualquier batallón y recibirán alojamiento, comida y lo que necesiten.