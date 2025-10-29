29 de octubre de 2025 - 10:51

Los impactantes videos de la guerra en Río de Janeiro: tiros, bombas y caos

Los vecinos de las favelas se organizaron para hallar a los cadáveres tras la operación policial contra el crimen organizado. El número de muertos es incierto.

Al menos 81 detenidos.&nbsp;

Por Redacción Mundo

Los vecinos del complejo de favelas Penha de Río de Janeiro recuperaron más de 50 cadáveres un día después del operativo policial más letal en la historia de la ciudad, dirigido contra una importante banda criminal, por lo que la cifra de muerto ya supera los 120, según informaron medios internacionales.

Los cadáveres, todos de hombres, fueron rescatados por los propios habitantes, sin asistencia de las autoridades, y colocados en una plaza pública del barrio de Penha, donde permanecieron alineados sobre el suelo a la vista de los vecinos y de los periodistas que llegaron al lugar.

Embed

La búsqueda fue liderada por mujeres

La recuperación de los cuerpos fue liderada principalmente por mujeres, muchas de ellas familiares de los desaparecidos durante la incursión policial.

Durante horas, recorrieron los cerros y zonas selváticas en los alrededores de Penha y Alemão, buscando a sus hijos, hermanos o parejas entre los arbustos y escombros.

Río de Janeiro
Habitantes de las favelas de Río de Janeiro buscan cadáveres.

La operación policial, una de las más grandes de los últimos años en Río, movilizó a 2.500 agentes con el objetivo de ejecutar 100 órdenes de arresto contra presuntos integrantes del Comando Vermelho (Comando Rojo), una de las bandas narcotraficantes más poderosas de Brasil.

Embed

Durante la jornada del martes, los enfrentamientos desataron bloqueos en las principales avenidas del norte de la ciudad, la suspensión de más de 100 líneas de colectivos y el cierre de escuelas y centros de salud. Después del caos, la ciudad amaneció sin bloqueos y con situación normal en el tránsito.

Embed

En redes sociales se viralizaron impactantes videos del caos en Río de Janeiro con explosiones, tiros y paredes de humo.

Embed

La policía detuvo a 81 personas

El Gobierno regional de Río de Janeiro no preciso cuántos cuerpos fueron recuperados oficialmente. En un comunicado detallaron que la operación dejó 64 muertos, 11 heridos, entre ellos 8 policías, y se saldó con 81 detenciones.

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU expresó estar "horrorizado" ante la magnitud de la violencia y exigió una investigación urgente, independiente y efectiva.

Río de Janeiro
Algunas de las armas que incautó la policía.

“Recordamos a las autoridades sus obligaciones ante el derecho internacional y urgimos a que se conduzcan investigaciones de forma pronta y efectiva”, manifestó la oficina del alto comisionado Volker Türk en su cuenta oficial de X.

El tuit agregó que este episodio "sigue una tendencia de violentas operaciones policiales contra comunidades marginales en Brasil".

