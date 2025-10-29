Horror en Río de Janeiro: ya son más de 130 personas muertas encontradas en las favelas

Los vecinos del complejo de favelas Penha, en Río de Janeiro, hallaron más de 50 cuerpos un día después del operativo policial más mortífero registrado en la historia de la ciudad. El gobierno confirma 132 muertos -entre ellos cuatro policías-, pero hay confusión con las cifras tras el hallazgo de cuerpos en un bosque. Medio internacionales aseguran que la cifra es aún mayor.
La intervención fue dirigida contra el grupo criminal Comando Vermelho. Los cadáveres fueron hallados en la zona boscosa entre los complejos del Alemão y de la Penha, donde se llevó a cabo la operación policial más letal de la historia del estado. Los vecinos de Penha agruparon al menos 56 cadáveres en las calles, tapadas con plásticos y telas.
El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva está "horrorizado" por el número de muertos que dejó el martes la operación antinarco más letal de la historia de Rio de Janeiro. "El presidente quedó horrorizado con el número" de víctimas "fatales", dijo a la prensa Ricardo Lewandowski, ministro de Justicia.
De acuerdo con medios internacionales, los residentes salieron por su cuenta a buscar a sus familiares desaparecidos y trasladaron los cuerpos encontrados hasta la plaza Saõ Lucas. “¡Asesinos, asesinos!”, gritaban frente a la prensa mientras denunciaban una “masacre” perpetrada por las fuerzas de seguridad.
Las autoridades del estado de Río de Janeiro informaron que al menos 64 personas, incluyendo cuatro policías, murieron en los operativos, mientras que 81 resultaron detenidas.
El operativo, que involucró a 2.500 agentes, tenía como objetivo frenar la expansión territorial del Comando Vermelho, la segunda organización criminal más poderosa de Brasil, detrás del Primer Comando de la Capital (PCC). Los enfrentamientos fueron intensos: los miembros del grupo criminal respondieron con tiroteos y lanzaron granadas desde drones, según informó El País de Madrid.
Hasta el momento, hay 81 detenidos, pero las autoridades no descartan que el número de víctimas mortales crezca, ya que los cuerpos hallados por los vecinos no habrían sido incluidos en el balance oficial difundido el martes.
El Comando Vermelho —fundado en 1979 en una cárcel de Río— controla buena parte del narcotráfico y del comercio ilegal de armas en el país, y ha expandido su influencia a otros estados brasileños.
El operativo tuvo lugar pocos días antes de que Río de Janeiro sea sede de importantes encuentros internacionales vinculados a la cumbre climática COP30, entre ellos la Cumbre Mundial de Alcaldes C40 y la entrega del Premio Earthshot, encabezado por el príncipe Guillermo del Reino Unido.
Las operaciones policiales de gran escala suelen intensificarse antes de eventos globales, como ya ocurrió en los Juegos Olímpicos de 2016, la cumbre del G20 de 2024 y la de los BRICS en julio, aunque el saldo de víctimas de esta intervención no tiene precedentes.