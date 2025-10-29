Horror en Río de Janeiro: ya son más de 130 personas muertas encontradas en las favelas

Las imágenes de la operación letal más sanguinaria y letal de la historia del estado Carioca sorprenden al mundo por su crudeza. En medios internacionales se habla que las víctimas fatales ascendería aún más.

Los vecinos del complejo de favelas Penha, en Río de Janeiro, hallaron más de 50 cuerpos un día después del operativo policial más mortífero registrado en la historia de la ciudad.

Los vecinos del complejo de favelas Penha, en Río de Janeiro, hallaron más de 50 cuerpos un día después del operativo policial más mortífero registrado en la historia de la ciudad. El gobierno confirma 132 muertos -entre ellos cuatro policías-, pero hay confusión con las cifras tras el hallazgo de cuerpos en un bosque. Medio internacionales aseguran que la cifra es aún mayor.

La intervención fue dirigida contra el grupo criminal Comando Vermelho. Los cadáveres fueron hallados en la zona boscosa entre los complejos del Alemão y de la Penha, donde se llevó a cabo la operación policial más letal de la historia del estado. Los vecinos de Penha agruparon al menos 56 cadáveres en las calles, tapadas con plásticos y telas.

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva está "horrorizado" por el número de muertos que dejó el martes la operación antinarco más letal de la historia de Rio de Janeiro. "El presidente quedó horrorizado con el número" de víctimas "fatales", dijo a la prensa Ricardo Lewandowski, ministro de Justicia.

De acuerdo con medios internacionales, los residentes salieron por su cuenta a buscar a sus familiares desaparecidos y trasladaron los cuerpos encontrados hasta la plaza Saõ Lucas. "¡Asesinos, asesinos!", gritaban frente a la prensa mientras denunciaban una "masacre" perpetrada por las fuerzas de seguridad.

Las autoridades del estado de Río de Janeiro informaron que al menos 64 personas, incluyendo cuatro policías, murieron en los operativos, mientras que 81 resultaron detenidas.