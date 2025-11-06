6 de noviembre de 2025 - 20:52

El Paso Cristo Redentor continuará cerrado hasta el viernes por mal tiempo en alta montaña

Ayer las autoridades pronosticaron inestabilidades climáticas para esta jornada. El mal tiempo se hizo presente y llevó a extender la medida de cierre hasta mañana, mientras evalúan el pronóstico.

El paso a Chile está cerrado para todo tipo de vehículos

Los Andes | Redacción Sociedad
Desde la Subsecretaria de Interior, dependiente del Ministerio del Interior en Argentina, emitieron un comunicado sobre el estado de transitabilidad del Paso Internacional Cristo Redentor. Sobre el centro de frontera advirtieron que "continuará preventivamente cerrado" para todo tipo de vehículos, en ambos sentidos.

Cabe recordar que el Paso, que une Mendoza con Chile, se encuentra cerrado desde las 14 de este jueves. Así lo habían anunciado ayer las autoridades, frente a un pronóstico de inestabilidades climáticas, según informó la Dirección Nacional para Asuntos Técnicos de Fronteras.

Comunicado sobre el cierre del Paso Cristo Redentor.

El mal tiempo finalmente se hizo presente hoy y extendió la medida de cierre. Esto motivó un nuevo comunicado de prensa, dado que desde la jornada anterior que se evaluaba "las condiciones climáticas".

Ahora, las autoridades analizan que "de mantenerse los pronósticos para la alta montaña, se prevé su habilitación en el transcurso de las primeras horas de la mañana del 7 de noviembre". Y añadieron: "Posterior a las coordinaciones entre autoridades de ambos países".

