Gendarmería interceptó un camión que llevaba más de 300 kilos de hojas de coca rumbo a Chile

Ocurrió por la Ruta Nacional N° 141, en San Juan, mientras el transporte se dirigía hacia Santiago de Chile. Había mercancía en varios lugares del rodado, incluyendo la cabina.

Gendarmería nacional incautó más de 300 kilos de coca que era llevado a Chile.

Un control de Gendarmería Nacional en San Juan terminó con el hallazgo de una importante carga de hojas de coca que era llevada hacia Chile. El operativo se realizó en la Ruta Nacional N° 141, donde los efectivos interceptaron al camión que traslada más de 300 kilos sin la documentación correspondiente.

El procedimiento fue llevado a cabo por miembros del Escuadrón 66 “San Juan”, a la altura del Paraje Forestal Caucete. El transporte provenía de Palpalá, Jujuy, y era conducido por un ciudadano argentino.

Al ser frenado por los gendarmes, el rodado fue sometido a una inspección de rutina que reveló la presencia de numerosos paquetes escondidos tanto en la caja de herramientas como en la cabina del tractor.

Tras el pesaje, se confirmó que la carga alcanzaba los 306 kilos y 953 gramos de hojas de coca, en infracción a la Ley 22.415 del Código Aduanero.

La Fiscalía Federal de San Juan fue notificada de inmediato y dispuso el secuestro de la sustancia y de todos los elementos de interés para la investigación. En cuanto al conductor, continuó su recorrido, aunque quedó supeditado a la causa judicial iniciada por el hecho.