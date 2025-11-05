5 de noviembre de 2025 - 14:47

Gendarmería interceptó un camión que llevaba más de 300 kilos de hojas de coca rumbo a Chile

Ocurrió por la Ruta Nacional N° 141, en San Juan, mientras el transporte se dirigía hacia Santiago de Chile. Había mercancía en varios lugares del rodado, incluyendo la cabina.

Gendarmería nacional incautó más de 300 kilos de coca que era llevado a Chile.

Gendarmería nacional incautó más de 300 kilos de coca que era llevado a Chile.

Foto:

argentina.gob.ar
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un control de Gendarmería Nacional en San Juan terminó con el hallazgo de una importante carga de hojas de coca que era llevada hacia Chile. El operativo se realizó en la Ruta Nacional N° 141, donde los efectivos interceptaron al camión que traslada más de 300 kilos sin la documentación correspondiente.

Leé además

Intentaron cruzar el Río de la Plata en camioneta, quedaron atrapados y tuvieron que escapar nadando

Intentaron cruzar el Río de la Plata en camioneta, quedaron atrapados y tuvieron que escapar nadando

Por Redacción
Juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski: ordenaron detener a un abogado del clan Sena por amenazar a un perito.

Juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski: ordenaron detener a un abogado del clan Sena por amenazar a un perito

Por Redacción Policiales

El procedimiento fue llevado a cabo por miembros del Escuadrón 66 “San Juan”, a la altura del Paraje Forestal Caucete. El transporte provenía de Palpalá, Jujuy, y era conducido por un ciudadano argentino.

Al ser frenado por los gendarmes, el rodado fue sometido a una inspección de rutina que reveló la presencia de numerosos paquetes escondidos tanto en la caja de herramientas como en la cabina del tractor.

Tras el pesaje, se confirmó que la carga alcanzaba los 306 kilos y 953 gramos de hojas de coca, en infracción a la Ley 22.415 del Código Aduanero.

La Fiscalía Federal de San Juan fue notificada de inmediato y dispuso el secuestro de la sustancia y de todos los elementos de interés para la investigación. En cuanto al conductor, continuó su recorrido, aunque quedó supeditado a la causa judicial iniciada por el hecho.

Gendarmería nacional incautó más de 300 kilos de coca que era llevado a Chile.
Gendarmería nacional incautó más de 300 kilos de coca que era llevado a Chile.

Gendarmería nacional incautó más de 300 kilos de coca que era llevado a Chile.

Gendarmería nacional incautó más de 300 kilos de coca que era llevado a Chile.
Gendarmería nacional incautó más de 300 kilos de coca que era llevado a Chile.

Gendarmería nacional incautó más de 300 kilos de coca que era llevado a Chile.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Chocó en Godoy Cruz, le hicieron el test de alcoholemia y quintuplicó el límite permitido

Chocó en Godoy Cruz, discutió y quintuplicó el límite de alcoholemia

Por Redacción Policiales
Se incendia un auto en Costanera - Foto Matías Pacualetti 

Un auto se incendió en plena Costanera: tránsito complicado

Por Redacción Policiales
Detuvieron a un colectivero en el complejo Los Libertadores. Foto ilustrativa: Gendarmería Nacional Argentina.

Detuvieron a un colectivero en el complejo Los Libertadores: ocultaba un cargador de fusil de guerra

Por Redacción Policiales
El doble femicida Pablo Laurta y el remisero Martín Palacio.

Revelaron cómo el doble femicida Pablo Laurta mató al remisero Martín Palacio en Entre Ríos

Por Redacción Policiales