Detuvieron a un colectivero en el complejo Los Libertadores: ocultaba un cargador de fusil de guerra

El hombre alegó que prestaba servicios de transporte para personal del Ejército. El colectivo era procedente de Argentina.

Detuvieron a un colectivero en el complejo Los Libertadores. Foto ilustrativa: Gendarmería Nacional Argentina.

Este lunes por la tarde, el conductor de un colectivo fue detenido en el complejo Los Libertadores. El hombre llevaba oculto un cargador de fusil de guerra.

Siguiendo lo reportado por Los Andes Online, en base a los antecedentes obtenidos del Ministerio Público, la aduana chilena detectó el elemento al revisar un colectivo procedente de Argentina.

En total hallaron un compartimiento la vaina de un proyectil calibre 7,62 y un cargador de fusil de asalto con capacidad para treinta tiros. Acto seguido, se procedió a la detención del conductor identificado como P.H.A.H.

El cargador de fusil de guerra hallado por personal de Aduana El cargador de fusil de guerra hallado por personal de Aduana. Los Andes Online En su defensa, el chofer argumentó que prestaba servicios de transporte para personal del Ejército en la Parada Militar. Por este motivo, el hombre relató que circulaba con esos elementos. Sin embargo, el imputado no lo había declarado.

El chofer fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Los Andes, donde el fiscal Ricardo Reinoso le imputó el delito de porte ilegal de piezas de armas de fuego.

A solicitud del persecutor, el juez Daniel Chaucón Ojeda una nueva audiencia a fin de llevar adelante un procedimiento abreviado o decretar medidas cautelares. Respecto al conductor, recuperó la libertar mientras la investigación continúa (con un plazo de seis meses).