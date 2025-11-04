Embistió y mató con su Amarok a una pareja que viajaba con sus hijos: la justificación del abogado

El viernes por la noche una pareja que viajaba con sus hijos en un Renault 12 fue embestida por una Amarok conducida por un joven de 23 años a 160km/h. Producto del incidente vial, Eliana “Ely” Ramírez (31) y Renzo Benítez (37) murieron, mientras que uno de sus hijos quedó internado en estado grave. El trágico hecho ocurrió en la localidad bonaerense de José C. Paz.
A cuatro días del hecho, el abogado del conductor de la camioneta, identificado como Michael Carballo, culpó al matrimonio acusándolos de haberse cruzado en el camino. En un comunicado afirmó que su defendido tiene licencia hace 6 años y aclaró que "no es familiar ni allegado a ningún político".
Además, otro punto que abordó fue sobre la alcoholemia positiva: el letrado señaló que el test que le hicieron en el lugar dio negativo y no se encontraba bajo ningún efecto estupefaciente. “A los fines de clarificar, hemos prestado el consentimiento para que se les practique exámenes sanguíneos a los fines de descartarlo en sangre”, detalló.
Respecto a las víctimas, identificadas como Renzo y Eliana Benítez, señaló que se pusieron a disposición de sus familiares, pero sobre el final del comunicado tuvo una declaración indignante. “Mi asistido, venía circulando por la avenida 197, con todas las precauciones del caso y no a acceso a velocidad como se rumorea, dónde el rodado Renault 12 se interpone en el paso de la camioneta desencadenando el fatal hecho”, expuso.
IBA A ALTA VELOCIDAD, CHOCÓ, MATÓ A UN MATRIMONIO E HIRIÓ A LOS HIJOS - Fue en José C Paz. - El conductor quedó detenido por homicidio culposo agravado y declaró ante la fiscal Ana De Leo. - La alcoholemia en pipeta dio 0. Esperan el resultado en sangre pic.twitter.com/2pRcNtF0n8
Michael Carballo se está detenido y la fiscalía trabaja en tomar las pericias. Lo imputaron por delitos de homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas.
Dos de los niños ya recibieron el alta, mientras que la mayor continúa internada, debido a las graves heridas que sufrió.
El caso
Renzo y Eliana circulaban su Renault 12 por la calle Álvarez Jonte, en José C. Paz, cerca de las 23 horas del viernes. Él conducía, ella iba en el asiento del acompañante y sus tres hijos de 13, 11 y 8 años viajaban atrás.
Al momento de cruzar por ruta 197, sin chances de maniobrar, la familia fue embestida por la camioneta Volkswagen Amarok que circulaba a 160 km/h.
Personal médico constató en el lugar la muerte del hombre que terminó despedido del vehículo y la mujer que quedó atrapada dentro. Sobre los niños explicó el cuartel de bomberos a Clarín: "Uno solo estaba semi-consciente, los otros dos estaban inconscientes y muy golpeados. Una vez liberadas las criaturas, se esperó hasta que llegara Policía Científica al lugar para hacer la pericia. Recién ahí se dio la autorización para liberar el cuerpo de la madre de adentro. El operativo empezó a la medianoche y terminó cerca de las 3 de la mañana".