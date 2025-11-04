Embistió y mató con su Amarok a una pareja que viajaba con sus hijos: la justificación del abogado

Ocurrió el viernes por la noche en José C. Paz. Eliana “Ely” Ramírez (31) y Renzo Benítez (37) murieron, mientras que uno de sus hijos quedó internado en estado grave.

El viernes por la noche una pareja que viajaba con sus hijos en un Renault 12 fue embestida por una Amarok conducida por un joven de 23 años a 160km/h. Producto del incidente vial, Eliana “Ely” Ramírez (31) y Renzo Benítez (37) murieron, mientras que uno de sus hijos quedó internado en estado grave. El trágico hecho ocurrió en la localidad bonaerense de José C. Paz.

A cuatro días del hecho, el abogado del conductor de la camioneta, identificado como Michael Carballo, culpó al matrimonio acusándolos de haberse cruzado en el camino. En un comunicado afirmó que su defendido tiene licencia hace 6 años y aclaró que "no es familiar ni allegado a ningún político".

Embistió con su Amarok a una pareja que viajaba con sus hijos, los mató y su abogado los culpó Michael Carballo de 23 años, embistió a la familia y mató a la pareja. Además, otro punto que abordó fue sobre la alcoholemia positiva: el letrado señaló que el test que le hicieron en el lugar dio negativo y no se encontraba bajo ningún efecto estupefaciente. “A los fines de clarificar, hemos prestado el consentimiento para que se les practique exámenes sanguíneos a los fines de descartarlo en sangre”, detalló.

Respecto a las víctimas, identificadas como Renzo y Eliana Benítez, señaló que se pusieron a disposición de sus familiares, pero sobre el final del comunicado tuvo una declaración indignante. “Mi asistido, venía circulando por la avenida 197, con todas las precauciones del caso y no a acceso a velocidad como se rumorea, dónde el rodado Renault 12 se interpone en el paso de la camioneta desencadenando el fatal hecho”, expuso.

Embed IBA A ALTA VELOCIDAD, CHOCÓ, MATÓ A UN MATRIMONIO E HIRIÓ A LOS HIJOS

- Fue en José C Paz.

- El conductor quedó detenido por homicidio culposo agravado y declaró ante la fiscal Ana De Leo.

- La alcoholemia en pipeta dio 0. Esperan el resultado en sangre pic.twitter.com/2pRcNtF0n8 — Vía Szeta (@mauroszeta) November 3, 2025 Michael Carballo se está detenido y la fiscalía trabaja en tomar las pericias. Lo imputaron por delitos de homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas.