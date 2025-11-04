Un impactante hecho de violencia ocurrió en el paraje La Mercedes, en Entre Ríos , cuando un joven de 29 años , furioso porque lo echaron de un cumpleaños , volvió al lugar con un arma y mató a un hombre .

Las impactantes revelaciones de la expareja de Cecilia Strzyzowski sobre César Cena: "Vi pasar la vida delante de mis ojitos"

Según Nova Comunicaciones, ocurrió el domingo durante la madrugada cuando el atacante identificado como Hernán Morales generó disturbios en el lugar, por lo que los dueños de la vivienda decidieron echarlo.

Sin embargo, minutos después el hombre regresó armado con una escopeta y comenzó a amenazar a todos los presentes. Fue allí donde apareció la víctima de 63 años , que comenzó a forcejear con él para intentar quitarle el arma, pero en medio de la pelea el agresor disparó .

Tras el impacto, otro hombre agarró un palo y le pegó a Morales en la cabeza para sacarle el arma . Imágenes de las cámaras de seguridad de lugar muestran la conmoción y desesperación por la situación.

Estremecedor video: lo echaron de un cumpleaños, volvió con una escopeta y mató a un hombre.

Estremecedor video: lo echaron de un cumpleaños, volvió con una escopeta y mató a un hombre

La víctima, identificada como Raúl Alfredo Scherer fue trasladado por su hijo al Hospital “San Isidro Labrador” de Larroque, pero murió poco tiempo después de llegar.

El portal Día de Gualeguaychú detalló en el parte médico que murió por un "shock hipovolémico hemorrágico y falla renal multiorgánica”, consecuencia de una “herida de arma de fuego en la zona inguinal derecha".

Embed

La policía arribó a la vivienda tras un llamado al 911 e interceptaron a una camioneta que era conducida por el padre del agresor, que trasladaba a su hijo a un centro de salud, ya que presentaba lesiones en la cabeza.

División de Policía Científica secuestró una escopeta, una carabina calibre 22, un celular y varias vainas. Por su parte, Morales permanece internado bajo custodia en el Hospital Centenario de Gualeguaychú.