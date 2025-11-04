4 de noviembre de 2025 - 09:23

Estremecedor video: lo echaron de un cumpleaños, volvió con una escopeta y mató a un hombre

Ocurrió durante la madrugada del domingo en Entre Ríos. La impactante secuencia quedó grabada por cámaras de seguridad.

Estremecedor video: lo echaron de un cumpleaños, volvió con una escopeta y mató a un hombre.

Estremecedor video: lo echaron de un cumpleaños, volvió con una escopeta y mató a un hombre.

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un impactante hecho de violencia ocurrió en el paraje La Mercedes, en Entre Ríos, cuando un joven de 29 años, furioso porque lo echaron de un cumpleaños, volvió al lugar con un arma y mató a un hombre.

Leé además

Las impactantes revelaciones de la expareja de Cecilia Strzyzowski sobre César Cena: Vi pasar la vida delante de mis ojitos.

Las impactantes revelaciones de la expareja de Cecilia Strzyzowski sobre César Cena: "Vi pasar la vida delante de mis ojitos"

Por Redacción Policiales
Pablo Laurta seguirá detenido en Córdoba.

Confirmaron la prisión preventiva para Pablo Laurta, acusado del doble femicidio en Córdoba

Por Redacción Policiales

Según Nova Comunicaciones, ocurrió el domingo durante la madrugada cuando el atacante identificado como Hernán Morales generó disturbios en el lugar, por lo que los dueños de la vivienda decidieron echarlo.

Sin embargo, minutos después el hombre regresó armado con una escopeta y comenzó a amenazar a todos los presentes. Fue allí donde apareció la víctima de 63 años, que comenzó a forcejear con él para intentar quitarle el arma, pero en medio de la pelea el agresor disparó.

Estremecedor video: lo echaron de un cumpleaños, volvió con una escopeta y mató a un hombre
Estremecedor video: lo echaron de un cumpleaños, volvió con una escopeta y mató a un hombre.

Estremecedor video: lo echaron de un cumpleaños, volvió con una escopeta y mató a un hombre.

Tras el impacto, otro hombre agarró un palo y le pegó a Morales en la cabeza para sacarle el arma. Imágenes de las cámaras de seguridad de lugar muestran la conmoción y desesperación por la situación.

La víctima, identificada como Raúl Alfredo Scherer fue trasladado por su hijo al Hospital “San Isidro Labrador” de Larroque, pero murió poco tiempo después de llegar.

El portal Día de Gualeguaychú detalló en el parte médico que murió por un "shock hipovolémico hemorrágico y falla renal multiorgánica”, consecuencia de una “herida de arma de fuego en la zona inguinal derecha".

Embed

La policía arribó a la vivienda tras un llamado al 911 e interceptaron a una camioneta que era conducida por el padre del agresor, que trasladaba a su hijo a un centro de salud, ya que presentaba lesiones en la cabeza.

División de Policía Científica secuestró una escopeta, una carabina calibre 22, un celular y varias vainas. Por su parte, Morales permanece internado bajo custodia en el Hospital Centenario de Gualeguaychú.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El piloto mendocino se vio perjudicado por un toque de Mariano Werner durante la serie, que lo dejó fuera de competencia y largó último. 

TC: Julián Santero, entre la bronca y la resiliencia: un domingo cuesta arriba en Paraná

Por Sergio Faria
Un prófugo por abuso sexual agravado que fue a votar fue detenido en Entre Ríos.

Fueron a votar y terminaron detenidos, la situación que se repitió en varias provincias del país

Por Redacción Policiales
Un motociclista murió tras chocar con un auto en Godoy Cruz.

Accidente fatal: un motociclista de 48 años murió tras chocar con un auto en Godoy Cruz

Por Redacción Policiales
Atropello en el parque San Martín: murió un chico de 13 años y su amigo resultó gravemente herido

Detenida en su casa: imputaron a la mujer de 82 años que atropelló y mató al chico de 13 en el Parque

Por Redacción Policiales