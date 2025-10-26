Fueron a votar y terminaron detenidos, la situación que se repitió en varias provincias del país

En Entre Ríos y Misiones , dos personas que permanecían prófugas de la Justicia fueron detenidas este domingo. Ambos concurrieron a emitir su voto en las elecciones legislativas nacionales 2025 y en ese momento fueron apresadas.

Un hombre de 66 años y acusado por abuso sexual agravado fue detenido en Entre Ríos. El operativo fue llevado a cabo por efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA), en el departamento entrerriano de Concepción del Uruguay .

Se trata de un prófugo que concurrió a votar con motivo de las elecciones legislativas de hoy. En consecuencia se desplazó personal al establecimiento educativo ubicado sobre la calle 7 sin número, en la Escuela Provincial número 28, donde el mismo fue identificado y detenido . Luego se dispuso su traslado a la mencionada División en calidad de detenido comunicado hasta que se resuelva su situación procesal.

En otro procedimiento, personal de la Policía de Misiones logró detener a Cristian H. P., de 23 años . El joven, acusado por un caso de grooming , fue detenido cuando se presentó a votar.

Sobre él pesaba una orden de detención, luego de que una mujer de 31 años denunciara que su hija de 15 había recibido mensajes y fotografías de contenido sexual a través de redes sociales . Durante su captura se secuestró su teléfono celular y luego se allanó su domicilio, donde los investigadores incautaron otro celular y un chip.

El detenido permanece a disposición de la Justicia. Por otra parte, se logró ubicar en buen estado de salud a una joven que era buscada por su familia. Este otro procedimiento, también en el marco del operativo de seguridad electoral, surgió cuando un agente policial observó a una joven que coincidía con la descripción de una persona buscada por su familia en Oberá, Misiones.

Se trataba de Rosaura Anabella P., de21 años, quien se encontraba desaparecida desde el 22 de octubre. De inmediato se activó el protocolo de localización, confirmándose su identidad.

La joven fue trasladada a sede policial y examinada por un médico, quien constató que se hallaba en buen estado de salud. Posteriormente se reunió con sus familiares de la ciudad de Oberá.