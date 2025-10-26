Un médico mendocino volcó en La Rioja y quedó internado

El hecho ocurrió ayer cerca de la medianoche, en la Ruta Provincial 29. El conductor fue trasladado al hospital con heridas y permanecía internado en observación.

Un hombre, oriundo de Mendoza, sufrió un accidente en la Ruta Provincial N° 29, en La Rioja. El hecho ocurrió alrededor de la medianoche de este sábado, a la altura del paraje El Horno, entre las localidades riojanas de Tama y Aguaditas de Carrizal.

La Policía local informó que el siniestro tuvo como único protagonista a un automóvil Honda blanco. El rodado era conducido por F. M., médico quiropráctico con domicilio en Luján de Cuyo, Mendoza.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron que el conductor ya había sido trasladado por una ambulancia al nosocomio local. El mendocino presentaba un corte profundo en el cuero cabelludo.

Siguiendo el informe oficial, el vehículo sufrió daños en el tren delantero que impidieron su remolque. Por otra parte, los efectos personales del accidentado fueron secuestrados en presencia de un testigo y trasladados a la dependencia policial, donde quedaron en resguardo.