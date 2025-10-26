26 de octubre de 2025 - 19:25

Un médico mendocino volcó en La Rioja y quedó internado

El hecho ocurrió ayer cerca de la medianoche, en la Ruta Provincial 29. El conductor fue trasladado al hospital con heridas y permanecía internado en observación.

Un médico mendocino volcó en La Rioja.

Un médico mendocino volcó en La Rioja.

Foto:

Nueva Rioja
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un hombre, oriundo de Mendoza, sufrió un accidente en la Ruta Provincial N° 29, en La Rioja. El hecho ocurrió alrededor de la medianoche de este sábado, a la altura del paraje El Horno, entre las localidades riojanas de Tama y Aguaditas de Carrizal.

Leé además

Volcó un camión con vino en La Paz y los automovilistas se llevaron toda la carga (Gentileza Enzo González)

Volcó un camión con vino en La Paz y los automovilistas se llevaron toda la carga

Por Enrique Pfaab
El incendio ocurrió en la YPF ubicada sobre Ruta 40, en Agrelo, Luján de Cuyo.

Pánico cerca de una YPF de Luján tras el incendio de un camión: un chofer brasileño terminó herido

Por Redacción Policiales

La Policía local informó que el siniestro tuvo como único protagonista a un automóvil Honda blanco. El rodado era conducido por F. M., médico quiropráctico con domicilio en Luján de Cuyo, Mendoza.

Un médico mendocino volcó en La Rioja
Un médico mendocino volcó en La Rioja.

Un médico mendocino volcó en La Rioja.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron que el conductor ya había sido trasladado por una ambulancia al nosocomio local. El mendocino presentaba un corte profundo en el cuero cabelludo.

Siguiendo el informe oficial, el vehículo sufrió daños en el tren delantero que impidieron su remolque. Por otra parte, los efectos personales del accidentado fueron secuestrados en presencia de un testigo y trasladados a la dependencia policial, donde quedaron en resguardo.

De acuerdo a lo informado por el medio local Nueva Rioja, horas más tarde del accidente la Policía detalló que el mendocino de 48 años ingresó al hospital con múltiples escoriaciones y permanecía lúcido.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Para Gabriel, el buceo pasó de hobby a oficio y luego aempresa. | Foto: gentileza

Del Aconcagua al Mediterráneo: la ruta del instructor de buceo mendocino que triunfa en España

Por Ernesto Gutiérrez
El sueño del pibe: programador mendocino viajó para ver a Messi a Miami como parte de un original premio

El sueño del pibe: programador mendocino viajó para ver a Messi a Miami como parte de un original premio

Por Ignacio de la Rosa
Inauguraron un café en el tradicional Pasaje San Martín, llamado Café Mundial. 

Con un nuevo café buscan reflotar un paisaje emblemático del microcentro mendocino: de qué se trata

Por Ignacio de la Rosa
Abuso sexual: histórica reunión en el Vaticano entre el Papa y sobrevivientes, con presencia de un mendocino

Abuso sexual: histórica reunión en el Vaticano entre el Papa y sobrevivientes, con presencia de un mendocino

Por Ignacio de la Rosa