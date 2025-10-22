El sueño del pibe: programador mendocino viajó para ver a Messi a Miami como parte de un original premio

"No tiene sentido cómo terminé allá" , resume -sonriente y asombrado- el programador mendocino Nicolás Bustelo (23) , como si aún no terminara de caer en todo lo que ha vivido. Y es que Nico viajó a Miami , con todo pago y con una entrada incluida para ver el último partido de Leo Messi en la temporada regular de MLS que jugó el Inter de aquella ciudad.

Todo ello fue parte del inolvidable premio que recibió Bustelo tras ser el ganador de la más reciente edición del Latin Hack, un hackatón de 15 días del que participaron más de 1.300 personas , que tuvo cinco sedes presenciales (Mendoza, entre ellas) y que tuvo su principal concentración online.

SecretDOT es el nombre del proyecto desarrollado por Bustelo -que trabajó junto a Juan José Ciarlante, Juan Pablo Masuet e Ignacio Wuilloud - y con el que ganó el viaje para ver a Messi en Miami.

" Es una app para compartir información muy sensible, como -por ejemplo- contraseñas . Un gran problema con el que uno suele encontrarse es que actualmente no hay maneras simples de enviar información o documentos sensibles por mensajería instantánea. Entonces, por ejemplo, tenés que mandar una foto de la tarjeta de crédito con los datos, y eso queda en el chat, por lo que Meta es el dueño . Entonces hicimos una app basada en blockchain -sobre red de Polkadot- que permite enviar esa información encriptada y que solo pueda ser desencriptada por la public adress del destinatario ", se explayó Bustelo sobre el trabajo que lo llevó a Miami.

Hace dos semanas, Bustelo y sus coequipers participaron del Latin Hack organizado por NerdConf . Fue en ese contexto en que los desarrolladores se explayaron y adentraron aún más en el proyecto de SecretDOT , aquel que habían iniciado hace unos meses y habían decidido dejarlo en stand by con miras a mejorarlo aún más.

Las cinco sedes presenciales del Latin Hack fueron San Francisco (Estados Unidos), Mendoza (Argentina), Curitiba (Brasil), Medellín (Colombia) y Monterrey (México). Y se trató de un evento que hizo mucho ruido a nivel global, principalmente porque está posicionando a América Latina en la industria blockchain.

Nico ganó Latin Hack, y su idea lo llevó desde Mendoza hasta Miami, al último partido del Inter — con @Polkadot como sponsor oficial!



Desde pedalear por la playa hasta correr para no perderse el kickoff, esta experiencia…

"Un día me llamó Tom (NdA: Tomás Octavio, uno de los fundadores de NerdConf) para preguntarme si tenía pasaporte. Yo le dije que sí, y ahí me dijo que había ganado el viaje. El tema es que yo tenía el pasaporte italiano, pero vencido. Era martes a la noche y el vuelo a Miami salía el jueves siguiente", relata Nico Bustelo. A eso se refiere cuando comienza la charla diciendo: "No tiene sentido cómo terminé allá".

El hecho de tener el pasaporte italiano vencido fue la primera de una serie de trabas que hicieron que el viaje de Nico para ver jugar a Messi no fuese nada simple. Con menos de 48 horas para que saliera el vuelo que lo llevaría a Miami (con escala en Santiago de Chile), comenzó a mover absolutamente todo para renovar su pasaporte.

Bustelo consiguió hasta el mail del cónsul italiano, a quien escribió un mail de urgencia exponiendo su situación (correo que copió a cuanta dirección virtual consiguió y que tuviese alguna vinculación con el Consultado de Italia en Mendoza). Con los astros alineados a su favor, Nico consiguió un turno de emergencia para el miércoles 8 de octubre, y el vuelo estaba programado para el jueves 9, a las 20. Como en la serie "24", en la cabeza de Nico el relojito con la cuenta regresiva seguía corriendo.

"Fui el miércoles al consulado con el turno de emergencia y me renovaron el pasaporte, aunque me avisaron que no me lo iban a poder dar hasta el otro día, justamente el jueves y que era el día del viaje", reconstruye el programador que vive en la Ciudad de Mendoza y tiene su propia Software Factory.

Llegó el jueves 9, fecha que figuraba en el pasaje de ida de Nicolás Bustelo. A las 14:30 le entregaron el renovado pasaporte italiano al programador mendocino, por lo que -considerando que el vuelo despegaba a las 20-, todo parecía haberse enderezado. Pero a Bustelo lo esperaba una complicación más todavía.

Y es que, ya con el pasaporte renovado, debía tramitar la ESTA (visa de viaje para ingresar a Estados Unidos con pasaporte italiano). Si bien generalmente es un trámite que se completa ágilmente, aquel jueves el sitio donde se tramita este permiso estuvo caído durante gran parte del día. El relojito de "24", mientras tanto, seguía corriendo.

"Me fui al aeropuerto a ver si me dejaban viajar igual y, mientras tanto, iba actualizando permanentemente la página. Hasta que 30 minutos antes de que cerrara la puerta de embarque del vuelo, la página se activó- Entonces, a toda velocidad, aplicó para la ESTA", continúa Nico Bustelo.

"Pero no me dieron la visa, y perdí ese vuelo", completa con el deselnace de este primer intento.

¡Messi, allá voy!

Rendirse, dar el viaje por perdido y dejar pasar la oportunidad de ir a ver a Messi a la cancha en Miami y con todo pago no estaba en los planes de Bustelo. Por eso mismo fue que, pese a haber perdido el vuelo, Nicolás pasó toda esa noche llamando a LATAM para reprogramar el vuelo, También a las 20 del día siguiente, viernes 10 de octubre, partía otro avión a Santiago. Y su intención era abordarlo para luego seguir a su destino final, Miami.

"Afortunadamente desde LATAM entendieron mi situación y me eximieron de la multa por la reprogramación del vuelo, aunque tenía que pagar una diferencia para poder viajar el día después. Intenté pagarlo online, ¡pero no pude!", repasa Bustelo, quien dejó en evidencia que debió remarla con fuerza hasta el final.

Como tenía en claro que no volvería a perder el viaje, de igual manera fue al aeropuerto ese viernes. Y, estando in situ, pudo finalmente abordar el vuelo a Santiago (Chile).

El sábado 11 llegó a Miami, y ese mismo día Nico pudo ver el último partido de la temporada de Inter en el Chase Stadium y con Messi en el equipo.

"Además, fue el partido de despedida de Jordi Alba, ¡fue buenísimo todo!", repasa el mendocino, quien estuvo en la zona VIP de la tribuna vistiendo su camiseta del Club Sportivo Independiente Rivadavia. La experiencia fue compartida con Alejandra Marín, otra de las fundadoras de NerdConf y quien acompañó a Nicolás a disfrutar de su premio.

Nico Bustelo Messi 3 El sueño del pibe: programador mendocino viajó para ver a Messi a Miami como parte de un original premio

"Me llevaron a la VIP, me regalaron pelotas firmadas y hasta la moneda del sorteo que se usa al comienzo del partido. Al otro día fuimos al show de Pastor y Juancito y jugué un partido con el Burrito Martínez", repasa el joven.

Animarse a ir por más

Ya de regreso en Mendoza, Nicolás Bustelo y sus compañeros en el desarrollo de SecretDOT se han propuesto buscar financiamiento para continuar con el desarrollo de esta app para compartir información sensible.

"Siempre voy a recomendarle a la gente que se meta en este tipo de eventos de tecnología, en especial si uno es del palo de programación. La comunidad tecnológica que hay en Mendoza y en Argentina es gigante, y vale la pena meterse, conocer a la gente y participar de las distintas becas", concluye.