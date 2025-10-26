El camión, cargado con vino, volcó en el kilómetro 930 de la ruta 7. No hubo lesionados de gravedad y los automovilistas se llevaron la carga en poco tiempo.

Volcó un camión con vino en La Paz y los automovilistas se llevaron toda la carga (Gentileza Enzo González)

Un camión semirremolque con su carga completa de vino en tetra brik, volcó y desparramó toda la mercadería, en la ruta 7, en La Paz. Los automovilistas se llevaron todo el vino.

El hecho se produjo en el departamento de La Paz, en el kilómetro 930 de la ruta 7, durante madrugada de este sábado último.

El camión, que circulaba de oeste a este llevando vino tinto y blanco envasado en tetra brik de un litro y una parte también en botellas, derrapó sobre la ruta, mordió la banquina y el semirremolque volcó totalmente, desparramando su carga.

El tractor siguió en posición, pero el sacudón hizo que el chofer sufriera traumatismos varios y debió ser trasladado al Hospital Arenas Raffo, de Santa Rosa.