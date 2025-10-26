26 de octubre de 2025 - 12:16

Dos conductores ebrios fueron detenidos durante la veda electoral

Los casos se detectaron en controles viales de Ciudad y Luján de Cuyo.

Dos conductores alcoholizados fueron detenidos durante la veda electoral. | Imagen ilustrativa - Archivo

Los Andes
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Dos conductores alcoholizados fueron detenidos entre la noche del sábado y la madrugada del domingo durante la veda electoral. Los operativos se realizaron en Luján de Cuyo y en la Ciudad de Mendoza, en el marco de los controles preventivos.

Según informaron desde el Ministerio de Seguridad y Justicia, el primer episodio ocurrió cerca de las 20.20 del sábado -cuando ya regía la prohibición de venta y expendio de alcohol- en la intersección de Saénz Peña y Los Cerezos, en Luján de Cuyo.

Allí, agentes de Tránsito Municipal detuvieron a un hombre de 31 años, quien conducía un Fiat Vivace.

Al practicarle el test de alcoholemia, el resultado arrojó 1,41 gramos de alcohol por litro de sangre, casi tres veces el límite permitido por la ley provincial. El conductor fue aprehendido y se inició el proceso contravencional correspondiente.

Conductor alcoholizado en Ciudad

Horas más tarde, a la 1.52 del domingo, un segundo conductor fue detenido en la avenida Champagnat y Dr. Leloir, en la Ciudad de Mendoza, mientras se realizaban controles viales de rutina.

El hombre de 26 años manejaba un Volkswagen Golf y, al ser sometido al test de alcoholemia, el resultado arrogó positivo con 1,95 g/l.

Las autoridades labraron las actuaciones por infracción a la Ley 9099.

