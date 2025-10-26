Veda electoral: a qué hora se puede comprar alcohol este domingo

Comenzaron las elecciones legislativas en el país y los mendocinos no solo preparan sus documentos para votar, sino también despejan una de las dudas más comunes en cada jornada electoral: ¿a qué hora se puede volver a comprar alcohol ?

El pronóstico para este domingo de elecciones en Mendoza: cuándo llega el frente frío

Desde el Ministerio de Seguridad provincial aclararon el horario exacto en que se levantará la veda.

La restricción comenzó el viernes a las 8 de la mañana y rige en todo Argentina, como parte de las medidas previstas por la Ley Electoral Nacional. Durante ese periodo están prohibidas varias actividades, entre ellas la venta de bebidas alcohólicas , que recién podrá retomarse en una hora específica.

Este domingo, Mendoza elegirá cinco diputados nacionales, además de legisladores y concejales . Será una elección histórica, ya que marca el debut nacional de la Boleta Única de Papel (BUP), implementada por la Ley N° 27.781, que antes solo se aplicó en distritos como Mendoza, Santa Fe y Córdoba.

Luego del inicio de la veda electoral, y como suele ocurrir entre los mendocinos ansiosos, circuló la duda sobre cuándo terminará para volver a la "normalidad" . Si bien muchos creyeron que la restricción finaliza apenas se emite el voto, no es así. Existe un horario general que rige para toda la provincia.

El Ministerio de Seguridad y Justicia informó que la veda se mantendrá vigente hasta las 21 del domingo 26 de octubre, es decir, tres horas después del cierre de los comicios. A partir de ese momento se podrá volver a comprar y consumir alcohol.

Por mientras regirá lo dispuesto por la Ley Electoral Nacional, que prohíbe la venta de bebidas alcohólicas, además de espectáculos masivo, culturales, sociales o deportivos durante el día de la elección.

Un funcionario de Seguridad recordó que el artículo 71 del Código Nacional Electoral es claro al respecto: “El sábado a las 20 horas comienza la veda para la venta de bebidas alcohólicas. Esa restricción se mantiene hasta tres horas después de finalizados los comicios”.

En resumen, los mendocinos debemos esperar hasta las 21 de este domingo para volver a comprar alcohol, una vez que finalice oficialmente la jornada electoral.