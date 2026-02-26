Hacía zigzag en el Acceso Este: detuvieron a un colectivero alcoholizado que cuadruplicó el límite

El hecho fue denunciado por automovilista tras ver las maniobras peligrosas que realizaba en medio de la ruta. Al momento del operativo circulaba sin pasajeros.

Detuvieron a un chofer de colectivo alcoholizado que cuadruplicó el límite permitido.

Un chofer de colectivo que manejaba de forma impudente fue detenido este jueves en Maipú luego que la Policía le hiciera un test de alcoholemia cuyo resultado resultó cuadruplicar el límite permitido por la ley.

Fuentes policiales indicaron que el procedimiento se llevó a cabo a las 5.10 de la mañana, luego de que un conductor alertara al 911 sobre un colectivo de dos pisos que circulaba por el Acceso Este haciendo maniobras de zigzag.

Efectivos policiales lograron interceptar el rodado en la intersección de Acceso Este y calle San Pedro. Tras detener la marcha de la unidad, los uniformados constataron que el chofer de 38 años se encontraba solo y no transportaba pasajeros en ese momento.

Al realizarle el test de alcoholemia, el resultado fue alarmante: el dispositivo arrojó 2,13 gramos de alcohol por litro de sangre, es decir, más del cuádruple de lo permitido por ley.

Finalmente, fue detenido quedando a disposición del Juzgado Contravencional de turno.