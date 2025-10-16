16 de octubre de 2025 - 22:20

Un camión grúa se llevó puesto un puente peatonal y tuvieron que removerlo

El hecho ocurrió en la conocida avenida General Paz, en Buenos Aires, lo que generó caos en tránsito. El choque del camión quedó registrado en un video.

Se derrumbó parte del puente peatonal de General Paz, Buenos Aires.

Se derrumbó parte del puente peatonal de General Paz, Buenos Aires.

Foto:

redes
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

SEn la avenida General Paz, Buenos Aires, un siniestro sorprendió a los conductores que circulaban por la zona este jueves. Se trató de la caída de un puente peatonal que cruzaba la avenida, tras el impacto de un camión.

Siguiendo el reporte de medios locales, afortunadamente no hay heridos, solo daños materiales y problemas de tránsito. Una filmación muestra al rodado mayor cuando choca contra la estructura. lo que provoca el desmoronamiento sobre la autopista.

Cabe mencionar que el vehículo protagonista del accidente de este mediodía es un camión grúa. El mencionado vehículo, de la empresa Auxilio Ruta 3, trasladaba a un camión Iveco con container sujeto mediante pluma mecánica, que impactó contra la estructura metálica.

Desde el Ministerio de Seguridad porteño señalaron que el derrumbe ocurrió por una negligencia del chofer del camión. “No tuvo en cuenta la altura de toda su carga y embistió el puente peatonal”, detalló al respecto el director del Cuerpo de Agentes de Tránsito de la Ciudad, Leandro Ricciardi, en declaraciones a la prensa.

En horas de la tarde, el tránsito estuvo cortado y la escena fue de una extensa fila de vehículos que se vio atrapada. Frente a este escenario, el plan de las autoridades consistió en partir el puente en dos para desplazarlo afuera de la autopista, ya que su longitud impedía que fuera trasladado íntegramente.

Cerca de las 19.30 la circulación se reabrió por completo en la avenida cuando lograron retirar el puente por completo.

