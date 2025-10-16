Encontró un drone en el techo de su casa y generó preocupación: "No sé con qué intención apareció"

El caso de una vecina de San Carlos ha alertado a las autoridades. Varias personas en La Consulta denuncian violación de privacidad en sus hogares.

Mujer en San Carlos encuentra un drone en el techo de su hogar. Ya se habían recibido denuncias de parte de vecinos de la zona.

Vecinos de La Consulta, localidad del departamento de San Carlos, están preocupados por su seguridad ante un hecho inusual que ha afectado varias viviendas. Varios denuncian que han observado drones sobre la zona que violaban la privacidad de sus hogares, ya que volaban a baja altura y hasta ingresaron en propiedades privadas,

Un caso en particular es la denuncia de una vecina que vive en la calle Patricias Mendocinas, quien encontró un drone en el techo de su casa, según le contó al medio local El Cuco Digital,

“Este hecho fue en las últimas semanas, subimos al techo y nos encontramos con este artefacto. Se trata de uno bastante chiquito que tiene una cámara de video, así que no sé con qué intención apareció en mi casa”, comentó la vecina.

La mujer anadió que no sabe con certeza en qué momento ocurrió el suceso ni su finalidad: “yo hace relativamente poco que vivo en esta casa y por cuestiones de trabajo estoy muchas horas fuera de ella, así que no sé a qué hora habrá sucedido esto y si realmente me estaban mirando la casa”.

Entregó del drone a la policía Según comentó que tras varios días, y el aparato al no ser reclamado, decidió entregarlo a las autoridades: “Ya pasaron varios días desde que lo tengo acá en mi casa a este aparato y no lo han reclamado, yo lo publique en las redes, pero ahora me han dicho que lo entregué a la policía, ya que es un delito volar en propiedades privadas”.