San Carlos: inicio de una obra clave, entrega de nuevas máquinas y taller en riego agrícola

El titular del Departamento General de Irrigación, Sergio Marinelli, estuvo al frente de varias actividades en el departamento de San Carlos. Al mediodía dio inicio formal a una obra clave para el sector productivo del Valle de Uco, posteriormente entregó máquinas nuevas y finalmente siguió de cerca el taller en riego agrícola que hizo pie en este departamento, tras la firma del acuerdo entre Provincia y el Consejo Federal de Inversiones (CFI) en esa línea.

A Marinelli lo acompañaron el ministro de Gobierno, Natalio Mema, el intendente de San Carlos, Alejandro Morillas, y productores en la primera actividad. En las siguientes se sumaron la Sociedad Rural y otros productores.

Comenzó la Modernización del sistema de riego Canal Calise Con Fondos del Resarcimiento de la Promoción Industrial.

Presupuesto oficial: $6.212.700.000.

Objetivo: Mejorar la eficiencia de riego y reducir las pérdidas de agua por infiltración.

18 meses de ejecución.

La obra incluye la construcción de un reservorio y el revestimiento de 19 kilómetros de canales e hijuelas.

Marinelli: "Esta obra en particular es muy importante, porque hace aproximadamente 7 años, mi primera reunión con productores en San Carlos fue con regantes de este canal. Hay varios presentes ahora que se acuerdan. En ese momento estaban muy enojados porque había sido un año muy malo en materia de agua y nunca tenían obras. Esto es la cola del sistema, a donde vienen a parar todos los embanques del río. Un sistema que está muy deteriorado en lo que tiene que ver con la cabecera de la distribución, con lo cual las pérdidas son enormes. Son pequeños productores la mayoría, que eran perjudicados y nunca beneficiados con obras. Nos pusimos a trabajar, yo prometí los proyectos y cuando hubiera financiamiento, las obras. Los proyectos estaban. Por suerte el gobierno tomó la decisión de dar un fuerte respaldo a las obras".

Máquinas nuevas Marinelli también entregó máquinas recientemente adquiridas y participó del taller de riego.