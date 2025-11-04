Empresario discutió por la fila en la YPF y le fracturó la cara a golpes a un automovilista

Un empresario gastronómico fue imputado por la Justicia por el delito de lesiones graves , después de fracturarle la cara de varios golpes a un automovilista que estaba por cargar combustible en una estación de servicio cercana al barrio Dalvian , donde viven los dos protagonistas del caso. El imputado radicó una contradenuncia por amenazas, cometidas supuestamente en la misma secuencia investigada, pero un video de seguridad parece contradecir este segundo relato.

El hecho ocurrió en la 10 de septiembre cerca de las 9.15, en una de las filas de los surtidores de combustible de la YPF , ubicada en la avenida Champagnat , en inmediaciones de uno de los ingresos al barrio Dalvian.

Supuestamente el incidente fue desencadenado porque una camioneta Volkswagen Amarok , cuyo conductor fue identificado como Nicolás Espínola y que terminaría siendo víctima y querellante en la causa madre, se habría adelantado en la fila de carga.

Esto desató la ira de Ramiro Alonso Isgró (37), que se bajó de su Audi Q5 blanco -atrás de la Amarok-, fue hasta la puerta de la camioneta y, aprovechando que la ventanilla estaba baja, le propinó varios golpes a su conductor, agresión que cesó recién cuando intervino un empelado de seguridad.

La causa recayó en la fiscalía de Gustavo Pirrello, expediente en los que se incorporó rápidamente el abogado Álvaro Lavado , como querellante en representación de Espínola, y el abogado Nicolás Camani, como defensor particular del Alonso Isgró.

Según los estudios médicos incorporados a la causa, los golpes le provocaron a Nicolás Espínola las fracturas de la pared órbita izquierda y de la lámina papirácea (fractura en la pared del ojo izquierdo y en la nariz, en lenguaje callejero), heridas que requieren más de 30 días de curación por lo que son consideradas lesiones graves.

Con esta parecida y las imágenes de un video de seguridad de la YPF en donde se ve la secuencia del hecho, el fiscal Pirrello imputó en estos días a Isgró por el delito de lesiones graves dolosas.

La contradenuncia del empresario imputado por lesiones graves

Por cuerda, corre en paralelo una denuncia radicada por Isgró por el delito de amenazas, radicada el 25 de septiembre, es decir 15 días después del hecho, en la fiscalía de Juan Manuel Sánchez.

En ella el empresario gastronómico sostuvo que, cuando fue a reclamarle a Espínola que había adelantado en la fila, este lo amenazó y le señaló una pistola que tenía sobre las piernas. Isgró dijo que se sintió intimidado y que reaccionó tirándole un manotazo a Espínola, pero sostuvo que no sabe si le alcanzó a pegar.