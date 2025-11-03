3 de noviembre de 2025 - 20:36

Accidente fatal: un motociclista de 48 años murió tras chocar con un auto en Godoy Cruz

Ocurrió en la intersección de calles Alvear y Reconquista. El conductor del vehículo mayor salió ileso y su test de alcoholemia dio negativo.

Foto:

Prensa Seguridad Mendoza
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un motociclista de 48 años perdió la vida este lunes por la tarde tras un accidente de tránsito en el departamento de Godoy Cruz. El siniestro se produjo cerca de las 17 en la intersección de calles Alvear y Reconquista, donde la víctima -identificado por las siglas M. Q.- colisionó contra la trompa de un auto.

Según informaron fuentes oficiales, el hecho ocurrió cuando un Peugeot 208 azul oscuro conducido por una persona de 41 años circulaba por Reconquista hacia el este y embistió a la moto Maverick 110cc que se desplazaba por Alvear en dirección norte.

Producto del impacto, el motociclista murió en el lugar, constatado por el Servicio de Emergencias Coordinado que intentó lo posible para poder reanimarlo. El conductor del auto, por su parte, no sufrió lesiones y el test de alcoholemia realizado por la Policía de Mendoza dio negativo (0,00 g/L).

Las autoridades continúan con el procedimiento correspondiente para determinar las circunstancias precisas del accidente.

Godoy Cruz
