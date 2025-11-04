4 de noviembre de 2025 - 18:10

Una madre entró a la escuela de su hija y golpeó con una cadena a una alumna

La víctima sufrió cortes en varias partes del cuerpo y politraumatismos. La adolescente habría tenido un conflicto previo con la hija de la agresora.

Así fue el violento ataque en una escuela&nbsp;

Así fue el violento ataque en una escuela 

Una violenta agresión ocurrió en una escuela de Junín (Buenos Aires) cuando una madre ingresó al aula y atacó a una compañera de su hija con una cadena. La víctima de 14 años, sufrió cortes en distintas partes del cuerpo y tuvo que ser trasladada a un centro médico.

El aberrante hecho ocurrió en la Escuela Secundaria N° 16 y quedó registrado en un video. Según indicaron, la madre de la alumna ingresó al salón a los gritos y atacó directamente a la adolescente.

En la denuncia constan amenazas directas en el aula, que además incluyeron insultos. “¿Qué problema tenés con mi hija?”, le dijo la mujer antes de iniciar la agresión.

Embed

La situación se descontroló cuando la hija de la agresora le dio una cadena a su madre, para luego atacar a la joven. “Te voy a c... a palos todos los días a la entrada y a la salida, y si ese video se hace viral voy a ir hasta tu casa y te voy a matar”, le habría dicho la agresora.

Luego del ataque, la alumna fue asistida por el Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME) y llevada de inmediato al hospital local. La denuncia fue presentada ante la policía y la Fiscalía 9 de Junín ordenó una medida cautelar para proteger a la víctima luego del ataque.

Qué dijo la madre de la alumna agredida

La madre de la adolescente agredida contó que su hija la llamó desesperada luego de lo sufrido. “Me llamó mi hija y me dijo ‘vení, mamá’. Lloraba, gritaba”, describió.

“Casi me muero en el instante, salí corriendo con el padre hasta la escuela”. Además, afirmó que al llegar encontró a su hija “bañada en sangre, con la cabeza abierta en cuatro partes, lesiones en el ojo, las piernas, traumatismo de cráneo”.

Por otro lado, aseguró que el conflicto venía de larga data y en un principio no involucraba a su hija, quien había intervenido en defensa de una compañera.

